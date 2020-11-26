Новый «пьяный» мальчик: в Башкирии эксперт нашёл алкоголь в крови ребёнка после ДТП

В Башкирии разгорается скандал вокруг дела о ДТП, в котором пострадал девятилетний ребёнок. Мальчика сбил автомобиль, когда он катался на велосипеде. Позднее эксперт обнаружил в крови пострадавшего 0,33 промилле алкоголя. Теперь родственникам приходится доказывать, что мальчик был трезв. После того, как история получила огласку, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял дело о ДТП на контроль. Кроме того, выяснилось, что ранее тот же эксперт нашёл алкоголь в крови у ещё одного ребёнка.

В Башкирии следователи разбираются в скандальном уголовном деле очередного «пьяного» мальчика.

8 июля 2020 года девятилетнего мальчика сбила машина, когда он катался на велосипеде. Через четыре месяца после аварии с родителями ребёнка связалась следователь и рассказала, что согласно результатам экспертизы их сын был пьян. Шокированные родители обращались в Минздрав и прокуратуру, но ответа так и не получили.

После того, как дело получило огласку, председатель следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль проверку факта ДТП. При этом, как выяснил RT, эксперт проводивший исследование, уже находил алкоголь в крови другого ребёнка.

«Он ехал по краю дороги»

Как рассказала RT 42-летняя Лариса Салиева из села Камеево, 8 июля 2020 года её девятилетний сын попал под колёса автомобиля «Почты России». В тот день мальчик с другом катался на велосипеде.

«Свидетели говорили, что он ехал с краю дороги и вдруг у него слетела цепь, руль свернуло прямо под «УАЗ». Водитель остановился, за нами соседи сбегали и мы повезли сына в местную больницу. Оттуда врачи его на скорой отправили в республиканскую больницу в Уфу», —рассказывает RT Салиева.

У сына, по её словам, диагностировали перелом черепа, но сейчас ребёнок чувствует себя хорошо. Женщина отмечает, что претензий к водителю не имеет.

«Он приходил навещать ребёнка, просил прощения и выплатил семье 10 тыс. рублей, пообещав, что попозже даст ещё денег», — говорит она.

Вместе с тем по факту ДТП было возбуждено уголовное дело, а спустя четыре месяца Салиевой позвонила следователь и сообщила, что, согласно результатам экспертизы, её девятилетний сын был пьян.

«Мне чуть плохо не стало. В смысле пьян? Не мы, не водитель даже запаха спиртного не чувствовали, а тут, как она сказала, была такая доза, что он даже на ногах стоять не смог бы», — вспоминает мать мальчика.

Согласно заключению экспертизы ГБУЗ Республиканского наркологического диспансера №1 Минздрава РБ, подписанным экспертом Яловега А. В., в крови мальчика было обнаружено 0,33 промилле алкоголя.

По словам Салиевой, в медучреждении справку ей на руки не предоставили, а разрешили только сфотографировать.

После этого женщина обратилась в республиканский Минздрав и в местную прокуратуру. Однако ответов на своё обращение она не получила.

После огласки в СМИ делом о ДТП заинтересовался Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил доложить ему о ходе доследственной проверки, организованной по материалам местных журналистов.

«Также региональным следственным управлением направлено ходатайство в прокуратуру об изъятии уголовного дела по факту ДТП из органов внутренних дел и передаче его для дальнейшего расследования в следственные органы Следственного комитета. Председатель СК России потребовал в рамках указанных проверок тщательно установить все обстоятельства ДТП, в том числе проверить сведения, распространяемые СМИ, для установления достоверной картины произошедшего», — сообщается на сайте пресс-службы СК РФ.

«Не упал, а отравился»

После репортажа на местном ТВ о мальчике с его матерью мальчика связался житель села Алексеевка Уфимского района Руслан Парпиев (имя и фамилия изменены. — RT).

Оказалось, что сентябре этого года его тринадцатилетний сын получил травму, когда сорвался с турника на детской площадке. Мальчик лечился в ГБУЗ «Республиканской детской клиническую больнице» в Уфе. А теперь подростка хотят поставить на учёт в комиссию по делам несовершеннолетних а родителей привлечь к ответственности, потому что эксперт Яловега нашёл в его крови 0,24 промилле алкоголя.

«При этом у нас есть доказательства, что сын ничего не употреблял. Инцидент попал на камеры наблюдения, которые установлены на площадке», — рассказывает RT Руслан.

Запись инцидента

На записи, которое передал RT Парпиев, видно, как два мальчика и две девочки гуляют на детской площадке. Никто из них ничего не употребляет. Потом ребята взбираются по лестнице наверх. Один из них прыгает и пытается ухватиться за турник, но срывается и падает. Удар приходится на спину и голову. После этого мальчик уже не встаёт и остаётся лежать без сознания.

По словам отца, он направлял запись в региональный Минздрав, но ответа так и не получил. В СК посоветовали обратиться с гражданским иском в суд, и таким образом попытаться доказать, что подросток был трезв.

«Сейчас из-за этой справки сына собираются ставить на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних, а нас — привлекать к ответственности из-за ненадлежащего воспитания», — говорит Парпиев.

RT попытался связаться с экспертом Александром Яловега, однако он не отвечал на звонки. При этом, специалист с такой фамилией и инициалами на сайте учреждения в списке сотрудников отсутствует.

В ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер №1» на звонки RT так же не отвечали.

RT направил официальный запрос в республиканский Минздрав.

«Пьяные» мальчики

Ранее RT рассказывал о пострадавших в ДТП детях, у которых позднее эксперты странным образом находили алкоголь.

23 сентября 2017 года в подмосковной Балашихе 31-летняя Ольга Алисова, находясь за рулём Hyundai Solaris сбила насмерть шестилетнего Алёшу Шимко, который гулял с дедушкой во дворе.

Дело приобрело широкий резонанс, когда судмедэксперт Михаил Клеймёнов постановил, что ребёнок был пьян и нашёл в его крови 2,7 промилле алкоголя. Алисову приговорили к трём годам колонии-поселения. Она вышла на свободу в ноябре 2019, отсидев полный срок.

Клеймёнова признали виновным в «Халатности» и приговорили к 10 месяцам исправительных работ. Однако, из-за истечения сроков давности, его от наказания освободили. Сейчас он снова работает судмедэкспертом.

В июле 2019 в селе Буйское под Кировом сотрудник полиции Сергей Меньшиков насмерть сбил мальчика на велосипеде, а осенью судмедэксперт Сергей Насонов выдал заключение — ребёнок был пьян и нашёл в его крови 0,51 промилле алкоголя. Виновные в смерти ребёнка до сих пор не найдены. Меньшикову предъявили обвинение лишь в июне 2020. В отношении Насонова возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ «Халатность».