Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крымский таран корабля ВМС США попал на видео: Русские выполнили угрозу
Госсекретарь Байдена заявил о главной ошибке США и немедленно оскорбил Путина
Десятки тысяч украинских силовиков перешли на сторону России – генпрокуратура
Американский солдат рассказал, как хотел проучить "русских недоносков"...
Главная / В России

Новый «пьяный» мальчик: в Башкирии эксперт нашёл алкоголь в крови ребёнка после ДТП

26 ноября 2020, 18:50  •  22 • В России
В Башкирии разгорается скандал вокруг дела о ДТП, в котором пострадал девятилетний ребёнок. Мальчика сбил автомобиль, когда он катался на велосипеде. Позднее эксперт обнаружил в крови пострадавшего 0,33 промилле алкоголя. Теперь родственникам приходится доказывать, что мальчик был трезв. После того, как история получила огласку, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял дело о ДТП на контроль. Кроме того, выяснилось, что ранее тот же эксперт нашёл алкоголь в крови у ещё одного ребёнка.
 
© Фото из личного архива
 

В Башкирии следователи разбираются в скандальном уголовном деле очередного «пьяного» мальчика. 

8 июля 2020 года девятилетнего мальчика сбила машина, когда он катался на велосипеде. Через четыре месяца после аварии с родителями ребёнка связалась следователь и рассказала, что согласно результатам экспертизы их сын был пьян. Шокированные родители обращались в Минздрав и прокуратуру, но ответа так и не получили.

После того, как дело получило огласку, председатель следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль проверку факта ДТП. При этом, как выяснил RT, эксперт проводивший исследование, уже находил алкоголь в крови другого ребёнка.

«Он ехал по краю дороги»

Как рассказала RT 42-летняя Лариса Салиева из села Камеево, 8 июля 2020 года её девятилетний сын попал под колёса автомобиля «Почты России». В тот день мальчик с другом катался на велосипеде.

«Свидетели говорили, что он ехал с краю дороги и вдруг у него слетела цепь, руль свернуло прямо под «УАЗ». Водитель остановился, за нами соседи сбегали и мы повезли сына в местную больницу. Оттуда врачи его на скорой отправили в республиканскую больницу в Уфу», —рассказывает RT Салиева.

У сына, по её словам, диагностировали перелом черепа, но сейчас ребёнок чувствует себя хорошо. Женщина отмечает, что претензий к водителю не имеет.  

«Он приходил навещать ребёнка, просил прощения и выплатил семье 10 тыс. рублей, пообещав, что попозже даст ещё денег», — говорит она.

Вместе с тем по факту ДТП было возбуждено уголовное дело, а спустя четыре месяца Салиевой позвонила следователь и сообщила, что, согласно результатам экспертизы, её девятилетний сын был пьян.

«Мне чуть плохо не стало. В смысле пьян? Не мы, не водитель даже запаха спиртного не чувствовали, а тут, как она сказала, была такая доза, что он даже на ногах стоять не смог бы», — вспоминает мать мальчика.

Согласно заключению экспертизы ГБУЗ Республиканского наркологического диспансера №1 Минздрава РБ, подписанным экспертом Яловега А. В., в крови мальчика было обнаружено 0,33 промилле алкоголя.

По словам Салиевой, в медучреждении справку ей на руки не предоставили, а разрешили только сфотографировать.

После этого женщина обратилась в республиканский Минздрав и в местную прокуратуру. Однако ответов на своё обращение она не получила.

    После огласки в СМИ делом о ДТП заинтересовался Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил доложить ему о ходе доследственной проверки, организованной по материалам местных журналистов.

    «Также региональным следственным управлением направлено ходатайство в прокуратуру об изъятии уголовного дела по факту ДТП из органов внутренних дел и передаче его для дальнейшего расследования в следственные органы Следственного комитета. Председатель СК России потребовал в рамках указанных проверок тщательно установить все обстоятельства ДТП, в том числе проверить сведения, распространяемые СМИ, для установления достоверной картины произошедшего», — сообщается на сайте пресс-службы СК РФ.

    «Не упал, а отравился»

    После репортажа на местном ТВ о мальчике с его матерью мальчика связался житель села Алексеевка Уфимского района Руслан Парпиев (имя и фамилия изменены. — RT).

    Оказалось, что сентябре этого года его тринадцатилетний сын получил травму, когда сорвался с турника на детской площадке. Мальчик лечился в ГБУЗ «Республиканской детской клиническую больнице» в Уфе. А теперь подростка хотят поставить на учёт в комиссию по делам несовершеннолетних а родителей привлечь к ответственности, потому что эксперт Яловега нашёл в его крови 0,24 промилле алкоголя. 

    «При этом у нас есть доказательства, что сын ничего не употреблял. Инцидент попал на камеры наблюдения, которые установлены на площадке», — рассказывает RT Руслан.

    • Запись инцидента
    Проведено более 73,7 млн тестов: в России за сутки выявили 23 675 случаев коронавируса

    На записи, которое передал RT Парпиев, видно, как два мальчика и две девочки гуляют на детской площадке. Никто из них ничего не употребляет. Потом ребята взбираются по лестнице наверх. Один из них прыгает и пытается ухватиться за турник, но срывается и падает. Удар приходится на спину и голову. После этого мальчик уже не встаёт и остаётся лежать без сознания.

    По словам отца, он направлял запись в региональный Минздрав, но ответа так и не получил. В СК посоветовали обратиться с гражданским иском в суд, и таким образом попытаться доказать, что подросток был трезв.

    «Сейчас из-за этой справки сына собираются ставить на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних, а нас — привлекать к ответственности из-за ненадлежащего воспитания», — говорит Парпиев.

    RT попытался связаться с экспертом Александром Яловега, однако он не отвечал на звонки. При этом, специалист с такой фамилией и инициалами на сайте учреждения в списке сотрудников отсутствует.

    В ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер №1» на звонки RT так же не отвечали.

    RT направил официальный запрос в республиканский Минздрав.

    «Пьяные» мальчики

    Ранее RT рассказывал о пострадавших в ДТП детях, у которых позднее эксперты странным образом находили алкоголь.

    23 сентября 2017 года в подмосковной Балашихе 31-летняя Ольга Алисова, находясь за рулём Hyundai Solaris сбила насмерть шестилетнего Алёшу Шимко, который гулял с дедушкой во дворе.

    Дело приобрело широкий резонанс, когда судмедэксперт Михаил Клеймёнов постановил, что ребёнок был пьян и нашёл в его крови 2,7 промилле алкоголя. Алисову приговорили к трём годам колонии-поселения. Она вышла на свободу в ноябре 2019, отсидев полный срок.

    Клеймёнова признали виновным в «Халатности» и приговорили к 10 месяцам исправительных работ. Однако, из-за истечения сроков давности, его от наказания освободили. Сейчас он снова работает судмедэкспертом.

    В июле 2019 в селе Буйское под Кировом сотрудник полиции Сергей Меньшиков насмерть сбил мальчика на велосипеде, а осенью судмедэксперт Сергей Насонов выдал заключение — ребёнок был пьян и нашёл в его крови 0,51 промилле алкоголя. Виновные в смерти ребёнка до сих пор не найдены. Меньшикову предъявили обвинение лишь в июне 2020. В отношении Насонова возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ «Халатность».

    Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


    Загрузка...



    22
    Источник
    Похожие новости
    25 ноября 2020, 08:00
    Импортозамещение на флоте: как Россия оснащает «адмиральские» фрегаты проекта 22350 новыми двигателями
    24 ноября 2020, 15:30
    «В среднем увеличится на тысячу рублей»: в Совфеде рассказали о размере индексации пенсий в 2021 году
    24 ноября 2020, 22:50
    «Долго этого добивались»: препарат «Спинраза» для лечения СМА включат в перечень жизненно важных лекарств
    25 ноября 2020, 17:10
    «Изъято СВУ, начинённое поражающими элементами»: ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе
    25 ноября 2020, 21:45
    Истечение срока, износ и изменение данных: МВД подготовило регламент с основаниями для аннулирования водительских прав
    24 ноября 2020, 21:55
    «Угрожал убийством»: захвативший шестерых детей в петербургской квартире мужчина добровольно сдался
    Новости партнеров
     
    Новости партнеров
    Загрузка...
    Загрузка...
    СМИ партнеров
     
    Новости СМИ
    Популярные новости
    25 ноября 2020, 00:45
    Пассажиры чуть не выбросили пенсионерку из трамвая за украинский язык
    24 ноября 2020, 05:30
    "Жёстко кинули Путина... обманули": Признание экс-главы офиса Зеленского обрушило все договорённости
    21 ноября 2020, 20:40
    Нацисты допрыгались: Израиль закроет Европу для Украины
    22 ноября 2020, 11:20
    Правду о здоровье Путина после слухов о болезни раскрыл журналист
    24 ноября 2020, 15:35
    «Штурм Донецка был сорван из-за предательства»
    19 ноября 2020, 22:50
    "Одурел вконец от неприкосновенности": Сатановский о заявлении посла Германии
    23 ноября 2020, 10:15
    Решения Путина по Карабаху заставили остолбенеть Зеленского - политолог
    Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
    © 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.