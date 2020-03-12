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Новый проект КоАП РФ предполагает смягчение санкций за валютные правонарушения

12 марта 2020, 13:35  •  67 • Аналитика
На Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов появился проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях. Данный документ, в частности, предлагает снизить санкции за несоблюдение валютного законодательства для физлиц.
На Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов был размещен проект нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В настоящее время проводятся публичные осуждения текста проекта и антикоррупционная экспертиза. Обратим внимание на нововведения относительно ответственности за нарушения валютного законодательства, которые имеют большое значение для валютных резидентов РФ, являющихся клиентами зарубежных банков. В частности, речь идет о статье 31.1 проекта КоАП РФ «Нарушение установленных требований валютного законодательства Российской Федерации при совершении валютных операций». В ней приводятся такие нарушения, как зачисление средств на иностранные счета в случаях, не предусмотренных российским валютным законодательством, и осуществление валютных операций за счет денег, в незаконном порядке поступивших на счета в иностранных банках. Важно, что санкция, предусмотренная за соответствующие нарушения в проекте КоАП, в значительной степени отличается от той, что действует в настоящее время – она изменена в соответствии с интересами валютных резидентов.
В настоящее время размер административного штрафа, который накладывается на граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, и юридических лиц начинается от 75 до 100% суммы незаконной валютной операции. Что касается должностных лиц, для них штраф составляет от 20 до 30 тысяч рублей.
Обновленный проект, в свою очередь, предполагает снижение санкций. В статье 31.1 фигурирует размер штрафа от 5 до 10% от суммы незаконной транзакции. Кроме того, примечание к данной статье предполагает освобождение лица от административной ответственности, если в течение месяца после зачисления денежных средств на иностранный счет эти деньги были перечислены с него на счет этого же физического или юридического лица в российском банке. Таким образом, можно говорить о том, что положения, представленные в статье 31.1 проекта нового КоАП подтверждают курс законодателя на либерализацию валютного законодательства. Остается надеяться, что указанные выше положения, касающиеся изменения санкций за валютные правонарушения, не претерпят существенных изменений в ходе дальнейшего обсуждения и принятия данного документа.

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