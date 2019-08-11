Новый приказ: снайперам ВСУ разрешили стрелять по мирным жителям

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что командование украинских силовиков направило на линию разграничения снайперов, которым можно стрелять как по военным, так и по мирным жителям.

«Командование оккупационных войск рассылает указания в подчиненные соединения об отправке на передовую снайперских пар для ведения огня по нашим защитникам. Более того, в указаниях сказано, что снайперам предоставлено право, цитирую: «самостоятельно выбирать цель для поражения, угрожающую безопасности Украины, вне зависимости от ее принадлежности — член вооруженных формирований или гражданское лицо»», — подчеркнул начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Он обратил внимание, что подобные указания противоречат не только условиям нового перемирия, но и международным конвенциям.

Безсонов сообщил, что разведка республики продолжает фиксировать наращивание сил ВСУ на Мариупольском направлении. По его словам, киевские силовики уже перебросили под Мариуполь средства инженерного разграждения.

«В настоящее время враг, пользуясь соблюдением перемирия с нашей стороны, продолжает проводить фортификационное оборудование своих позиций», — отметил он.

Накануне представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявил, что украинские силовики за пятницу семь раз нарушили перемирие в Донбассе.

По его сведениям, по территории республики было выпущено четыре 120-мм мины. Кроме того, для обстрелов применялись гранатометы и стрелковое оружие. В центре подчеркнули, что в зоне атаки оказались районы пяти населенных пунктов республики.

Днем ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о девяти нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Кроме того, военное ведомство республики проинформировало о том, что ВСУ обстреляли населенный пункт Коминтерново, а это является грубейшим нарушением перемирия.

Из распространенного заявления главы ДНР Дениса Пушилина стало известно, что в результате этого обстрела погибли два человека.

«Вопреки договоренностям, в которых регулярно принимают участие уполномоченные представители Киева, по Коминтерново были выпущены снаряды калибром 120 мм, применены автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие, также велся огонь из БМП [боевой машины пехоты] по центру населенного пункта. Более того, в результате этого подлого обстрела от полученных ранений скончались двое защитников нашей республики», — подчеркнул Пушилин.

Глава республики назвал подобные обстрелы способом спровоцировать ДНР на нарушение достигнутых договоренностей. Он также в очередной раз призвал международных наблюдателей вмешаться и «принудить украинскую сторону к выполнению взятых на себя обязательств». Если же Киев продолжит «нарушать свое слово», то «будет дан симметричный ответ», пообещал Пушилин.

В ДНР еще в середине недели сообщили о начале украинской армией непосредственной подготовки к активным боевым действиям против республики. По сведениям разведки ДНР, части и подразделения резерва ВСУ приводят в высшую степень боевой готовности и выдвигают на передовые позиции на Мариупольском направлении.

В народной милиции рассказали, что на огневые позиции в районах населенных пунктов Терновое, Кирово и Андреевка вышли подразделения 406-й артиллерийской бригады Военно-морских сил. При этом подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты выдвинулись к линии разграничения и развернулись в боевые порядки.

«В Мариуполе по тревоге подняты полк «Азов» и подразделения 56-й мотопехотной бригады. Оккупанты выдвинулись в район сосредоточения на севере города, в готовности прибыть на передовые позиции», — обозначено в тексте.

Помимо того, по словам ополченцев, вдоль линии соприкосновения активизировалась разведывательная беспилотная летательная авиация Украины.

«Такие действия украинской стороны мы расцениваем как непосредственную подготовку к активным боевым действиям против нашей республики», — уточнили в заявлении.

В народной милиции также предположили, что в ближайшее время украинские военнослужащие могут организовать теракты, чтобы создать повод для нового наступления. По этой причине в ДНР призвали международные наблюдательные организации вмешаться в ситуацию, а также созвать заседание Трехсторонней контактной группы.