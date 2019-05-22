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Новый президент Украины внёс в Раду свой первый законопроект
22 мая 2019, 11:24 • 81 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду свой первый законопроект как глава государства.
Reuters
Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на сайт украинского парламента.
Отмечается, что он предлагает депутатам внести изменение в закон «О публичных закупках» относительно осуществления закупок во время избирательного процесса. Соответствующий законопроект президент подал в парламент и отметил как неотложный.
В настоящий момент текст документа отсутствует на сайте Верховной Рады.
Ранее председатель Верховной рады Парубий обвинил Зеленского в грубом нарушении Конституции страны.
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