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Новый президент Украины внёс в Раду свой первый законопроект

22 мая 2019, 11:24  •  81 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду свой первый законопроект как глава государства.
 
Reuters
 

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на сайт украинского парламента.

Отмечается, что он предлагает депутатам внести изменение в закон «О публичных закупках» относительно осуществления закупок во время избирательного процесса. Соответствующий законопроект президент подал в парламент и отметил как неотложный.

В настоящий момент текст документа отсутствует на сайте Верховной Рады.

Ранее председатель Верховной рады Парубий обвинил Зеленского в грубом нарушении Конституции страны.

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