Новый президент Литвы напомнил о России и заговорил о "предательстве"

В Литве прошли выборы президента страны. Однако несмотря, на казалось бы, радужные ожидания экспертов, на "потепление" между Москвой и Вильнюсом пока вряд ли стоит рассчитывать. Новый президент республики экономист Гитанас Науседа во время своей первой пресс-конференции после прошедших выборов дал это понять.

Он напомнил присутствующим СМИ об отношении Литвы к России, уточнив, что не обещает, что оно изменится. И тут же заговорил о том, что это, мол, было бы "предательством" по отношению к украинским партнёрам.

Зато считает, что с Минском как раз стоит наладить "искренний диалог", вспомнив, что у республик есть общая история.

"Мы хотим достичь искреннего диалога с Белоруссией - диалога между соседями, которые объединены долгим общим историческим прошлым. По этой причине мы должны быть хорошими соседями, которые не боятся критиковать", - цитирует Науседу Sputnik Литва.