|
Новый президент Литвы напомнил о России и заговорил о "предательстве"
28 мая 2019, 10:39 • 50 • Политика
Новый президент Литвы экономист Гитанас Науседа во время своей первой пресс-конференции после предварительных итогов выборов напомнил об отношениях с Россией. По его словам, он не обещает, что "отношение к России изменится". И в то же время заговорил о том, что если отношения с Москвой изменятся, то это может быть демонстрацией "предательства" партнёров страны на Украине.
В Литве прошли выборы президента страны. Однако несмотря, на казалось бы, радужные ожидания экспертов, на "потепление" между Москвой и Вильнюсом пока вряд ли стоит рассчитывать. Новый президент республики экономист Гитанас Науседа во время своей первой пресс-конференции после прошедших выборов дал это понять.
Он напомнил присутствующим СМИ об отношении Литвы к России, уточнив, что не обещает, что оно изменится. И тут же заговорил о том, что это, мол, было бы "предательством" по отношению к украинским партнёрам.
Зато считает, что с Минском как раз стоит наладить "искренний диалог", вспомнив, что у республик есть общая история.
"Мы хотим достичь искреннего диалога с Белоруссией - диалога между соседями, которые объединены долгим общим историческим прошлым. По этой причине мы должны быть хорошими соседями, которые не боятся критиковать", - цитирует Науседу Sputnik Литва.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
50
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 мая 2019, 04:39
|
26 мая 2019, 00:09
|
24 мая 2019, 09:09
|
23 мая 2019, 13:39
|
22 мая 2019, 01:54
|
24 мая 2019, 03:54
|
23 мая 2019, 00:39