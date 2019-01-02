|
Новый президент Бразилии объявил освобождение страны от социализма и политкорректности
02 января 2019, 06:09 • 93 • Политика
Вступивший в должность президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал работать над созданием общества без дискриминации, господствующей идеологии, а также социализма и политкорректности. "Сегодняшний день - это тот день, когда народ начал освобождение от социализма, извращённых ценностей, чрезмерного присутствия государства и политкорректности", - заявил Болсонару.
Такое заявление политик сделал в Национальном конгрессе в ходе церемонии инаугурации.
По словам Болсонару, его избрание будет способствовать избавлению страны от губительных идеологий, которые приводили бразильцев к расколу. Кроме того, он заявил о приверженности христианским ценностям.
Также новый президент показал собравшимся двухцветный жёлто-зелёный флаг Бразилии. По его словам, этот флаг никогда не будет красным. "Он может стать красным лишь от нашей крови, если нам придётся защищать его жёлто-зелёные цвета", - заявил Болсонару, выступающий ярым противником левой идеологии.
Подпишитесь на нас
93
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
26 декабря 2018, 11:39
|
28 декабря 2018, 17:09
|
26 декабря 2018, 11:39
|
31 декабря 2018, 21:39
|
30 декабря 2018, 22:54
|
30 декабря 2018, 01:56
|
26 декабря 2018, 21:24