Новый президент Белоруссии найден: Американцы не могут вспомнить имя

Наконец-то стало известно среднее количество человек, страдающих протестным расстройством головного мозга в Белоруссии и за её пределами. Их примерно 9 целых и 8 сотых человека на страну. Примерно столько протестунов собрали акции объявленного Светланой Тихановской "Глобального пикета солидарности с Беларусью".

"Весьмирснами!"

В уже далёком 2014 году, когда Крым вернулся на Родину, а жители Донбасса встали на защиту своих домов от нацистской нечисти, разного рода украинские комментаторы по долгу своей службы принялись раскачивать тему, что Россия теперь страна-изгой, аггрессор-оккупант, и вообще "весьмирснами!", а Россия скоро развалится. Реакция Светланы Тихановской на очередную провальную протестную акцию, объявленную ею же, "Глобального пикета солидарности с Беларусью" отреагировала примерно так же, как эти самые проплаченные боты.

Весь мир выходит за беларусов, потому что все понимают, как это важно для нас. Как и я, эти страны уверены, что мы победим. Как и я, они верят, что мы вернёмся домой и вернём домой всех наших любимых. И это будет заслуга каждого из вас, беларусы. Ведь нам вместе строить новую Беларусь, и каждый из вас – это её фундамент,

– написала Тихановская на своём сайте.

В подобной реакции Тихановской может сыграть важную роль страна её пребывания. Акция была назначена на субботу, а в этот день экс-кандидат в президентки находилась в Нидерландах, где очень много кофешопов, торгующих запрещёнными в Белоруссии наркотическими средствами. Возможно, такая реакция Тихановской вызвана посещением одного из этих злачных мест.

Но, скорее всего, делать хорошую мину при проигранной игре Тихановскую вынуждает безвыходное положение.

Протестуй – не протестуй…

Давайте попробуем представить ситуацию глазами самой Тихановской. С одной стороны, все её протестные инициативы последних месяцев проваливаются. Так называемый "День воли", на который она возлагала надежду на возрождение протестов в Белоруссии, не просто провалился, а показал, что людям вообще уже не интересна змагарская тема. Вышли дежурные 9,8 человек, развернули БЧБ-тряпки, закрывая лица, выслали фотоотчёт, получив свои сребреники, и побрели работу искать. А Светлане после приходиться писать, что "свободные беларусы вышли все как один…". Ну и так далее. А что ей ещё писать?

На акции солидарности. Фото: Скриншот страницы tjournal.ru/by

Теперь вот такой же облом и с "Глобальным пикетом солидарности с Беларусью". Всё по той же схеме. Дежурные по протесту вышли, показали БЧБ-занавески, сфоткались – и искать работу. Нет, правда, в этот раз Тихановская выпросила пару твитов от своих европейских корешей, примерно того же уровня и влияния.

Неугомонный мэр Риги – вообще есть надежда, что "мэр Риги" скоро станет мемом – поддержал Тихановскую, "австрийский политик Кати Шнеебергер" также выразила поддержку, правда, на поверку оказывается, что эта самая Кати какой-то окружной советник в Вене. Это примерно как у нас советник главы управы района Зюзино. Очень знатный политик. Заблудившийся посол США в Белоруссии Джули Фишер, которая никак не может доехать до места работы, поскольку официальные власти Белоруссии не выдают ей въездную визу. Собственно, и правильно делают. Зачем пускать в республику американское хамло. Самый титулованный среди "поддержантов" это конгрессмен США Билл Китинг.

На акции солидарности. Фото: Скриншот страницы tjournal.ru/by

Не важно, что он не знает, как правильно пишется имя Тихановской, хотя не так давно делал с ней онлайн-слушания в Конгрессе: "Today marks the one-year anniversary since non-violent protests began in Belarus, calling for free and fair elections. In honor of this day, Sviatlana Tsikhanouskaya has called for a Global Picket of Solidary", главное – поддержал что-то. Вообще этот конгрессмен довольно странный. У него твиттер обновляется раз в два-три дня и сразу пачкой сообщений на совершенно разные темы. При таком раскладе понятно, что пишет и публикует сообщения пресс-секретарь. Тогда так и надо писать, что поддержал пресс-секретарь Билла Китинга. Уровень всё равно будет выше, чем у "мэра Риги".

А всё вместе это выглядит очень солидно, как же, сам "мэр Риги" поддержал. Только толку-то? Людей на улицы всё равно вышло 9 целых 8 сотых человека.

Всё те же на манеже

Вот и как в этой ситуации свергать прикажете? Людям всё равно, конгрессмен имя забыл, а свергать надо. Иначе жить на что? Поэтому буквально на следующий день после очередного провала Тихановская выпускает ролик с обращением… к чиновникам Белоруссии под названием "Лукашенко стал угрозой и для вас. Обращение демократических сил к чиновникам". Ролик был записан самым высокопоставленным образом. Лично четверо приняли участие в разъяснении чиновникам, какая вселенская угроза нависла над ними: собственно сама Тихановская, вызывающий уже серьёзное наркологическое опасение Павел Латушко, Вероника Цепкало, "жена Цепкало", собственно, она скоро станет таким же мемом, как "мэр Риги", и Валерий Ковалевский, "глава кабинета", как он представлен на сайте Тихановской. Какого кабинета – неизвестно. Но, судя по Латушко, – наркологического.

Эти четверо с траурными лицами объяснили чиновникам Белоруссии, что президент Белоруссии представляет для них серьёзную опасность. Если не знать предысторию всего этого балагана, можно было бы считать, что этот какой-то эстрадный номер. Представьте себе, сидят четверо, неизвестно кто, и обращаются к подчинённым Александра Лукашенко в тональности "ну давайте уже свергнем, чего вам, жалко, что ли".

Глядя на это шапито невольно вспоминаешь старую поговорку "Лучше с умным потерять, чем с дураком найти". Эту фразу этим людям надо писать на афишах. Больше соберут. Даю бесплатный совет. А то при такой перспективе кураторы будут искать новых протестунов. Эти порвались.