Новый премьер Японии Ёсихиде Суга должен поставить народ в центр своей национальной экономической стратегии

У нового премьер-министра Японии Ёсихиде Суга есть ряд амбициозных политических идей, включая планы по переводу государственных услуг в онлайн и возрождение региональных банков страны. Но он еще не придумал всеобъемлющую тему, которая бы понравилась публике. Вот идея: он должен объявить, что к 2030 году Япония сможет наилучшим образом использовать главный ресурс - своих людей.

Еще в 1980-х годах, когда остальной мир с восхищением смотрел на Японию, извлекая уроки управления экономикой, предполагалось, что ключ к силе страны лежит в ее способности найти таланты. В конце концов Япония превратилась в высокооплачиваемое, высокопроизводительное и безопасное общество с одной из лучших в мире систем образования. В обмен на лояльность японские выпускники средних школ и университетов в равной степени получали непрерывное обучение и развитие от своих работодателей. Но, конечно, это относилось только к половине населения: мужчинам.

Четыре десятилетия спустя в Японии все еще существует отличная система образования, которая радикально улучшила ситуацию с гендерным неравенством. В 1980-х годах большинству японских женщин приходилось получать двухлетнее образование в неполных колледжах. Менее 15% обучались на четырехлетних университетских курсах, по сравнению с 35-40% мальчиков. Этот «пробел в образовании» объясняет, почему в Японии до сих пор так мало женщин-лидеров.

Однако за последние 30-40 лет доля японских девочек, поступивших в университет, выросла до 50% по сравнению с 55% мальчиков. Список будущих женщин-лидеров сейчас намного больше. Тем не менее, несмотря на такое массовое расширение «человеческого капитала» (образования и талантов), его эффективное использование отставало как для мужчин, так и для женщин. В настоящее время наблюдается чрезвычайное несоответствие между образовательными достижениями японских рабочих и их занятостью.

Этот парадокс уходит корнями к обвалу цен на акции и недвижимость в 1990–1992 годах, который вызвал значительный социальный и экономический стресс, и вскоре за ним последовало превращение Китая в источник конкурентного давления. С тех пор сменявшие друг друга японские правительства, подстрекаемые крупным бизнесом, отказались от высоких зарплат и гарантий занятости в пользу стратегии дешевой рабочей силы.

В 1990 году 80% японских рабочих работали по постоянным, надежным контрактам. К 2019 году почти 40% работают по ненадежным краткосрочным контрактам из-за ослабления трудового законодательства. Более того, по мере сокращения населения трудоспособного возраста миллионы женщин и пенсионеров были наняты исключительно для поддержания уровня занятости. Среди этих когорт более половины женщин и почти все пенсионеры работают по краткосрочным контрактам, при этом многие получают минимальную заработную плату (которая является одной из самых низких среди стран ОЭСР).

Хотя эта стратегия дешевой рабочей силы помогла поддержать корпоративную прибыль, она также превратилась в самый большой фактор, стоящий за вялым экономическим ростом страны в последние десятилетия. Потребление домашних хозяйств хронически низкое, потому что заработная плата не повышается, независимо от того, насколько жесткими стали условия на рынке труда. И поскольку у работодателей мало стимулов инвестировать в человеческий капитал - временных сотрудников и работающих неполный рабочий день, - корпоративные расходы на обучение и развитие снизились, а уровень относительной бедности повысился, что ставит Японию гораздо ближе к США, чем к эгалитарным странам, как Дания.

Поход за дешевой рабочей силой, возможно, был уместен в качестве экстренной меры для предотвращения массовой безработицы после финансового кризиса в Японии 1990 года, но он не имеет смысла в качестве долгосрочной стратегии для высокообразованной стареющей страны, находящейся на переднем крае научного и технического прогресса. Более того, в отношении женщин это просто лицемерие.

На ежегодном собрании Всемирного экономического форума в январе 2014 года Синдзо Абэ смело говорил о том, чтобы сделать Японию «местом, где женщины блистают». А после 2015 года его правительство часто хвасталось, что доля женщин в общей массе рабочей силе в Японии превзошла США, что отражает их политику по увеличению государственных расходов на детские учреждения. Но поскольку стратегия дешевой рабочей силы остается неизменной, качество женских рабочих мест отстает от их количества.

В результате выгоды от прогресса в области образования, который наблюдался с 1980-х годов, оказались недостаточными. Безусловно, новое поколение женщин с университетским образованием, которые закончили учебу в последние три десятилетия, добивается успеха, и некоторые его представительницы вскоре займут более заметные должности.

Но условия на рынке труда для большинства японских женщин остаются крайне ограниченными. Хотя эта проблема отчасти отражает стойкое женоненавистничество и жесткую корпоративную политику, главным виновником является стратегия дешевой рабочей силы. Слишком много мужчин и женщин страдают от незащищенности в работе и низкой заработной платы, что, почти наверняка, способствовало низкому уровню брака и рождаемости в Японии. А это, в свою очередь, привело к сокращению численности населения в целом, ограничив темпы экономического роста.

Когда Суга вступил в должность в прошлом месяце, он пообещал «создать кабинет, который будет работать для людей». Чтобы это что-то значило, ему нужно поставить японский народ в центр своей национальной экономической стратегии. Японии отчаянно необходимо развивать и использовать человеческий капитал. Япония должна быть азиатской Швейцарией, а не США.