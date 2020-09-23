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Новый премьер Японии изменил заветам Абэ по Курилам

23 сентября 2020, 15:35  •  64 • Политика
Есихидэ Суга. Фото: Eugene Hoshiko/XinHua/www.globallookpress.com
От Токио требуют более активных переговоров с Москвой
Новый глава японского правительства Ёсихидэ Суга обещал продолжать политический курс своего предшественника Синдзо Абэ, но уже ему изменил. Вместо того, чтобы решать проблему Курильских островов, он игнорирует ее.
Не прошло и месяца после вступления в должность, а новый премьер Японии столкнулся со шквалом критики в свой адрес. Особое негодование соотечественников вызвал тот факт, что Суга не занялся тотчас выяснением отношений с Россией и не потребовал возврата "северных территорий".
"Не указывает ли это, что премьер не достаточно глубоко прочувствовал мучения бывших японских подданных, проживающих на Южных Курилах, которые они испытали за прошедшие 75 лет после войны",
– пишет Hokkaido Shimbun. Издание, которое раньше не раз упрекало Абэ в излишней лояльности к Москве, сейчас указывает, что предшественник Суги имел "личную заинтересованность" в решении курильского вопроса и 27 раз встречался с главой России Владимиром Путиным. Суге же, по мнению критиков, не хватает энергичности для решения данной проблемы.
Ранее эксперты предположили, что в ближайший год продвижения в вопросе мирного договора РФ и Японии не будет. В то же время многие японцы восприняли досрочную отставку Абэ как шанс забрать у Москвы все 4 спорных Курильских острова.

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