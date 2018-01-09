Новый премьер Польши уволил министров-русофобов

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отправил в отставку сразу девять членов Кабмина, в том числе одиозных глав Минобороны и МИД Антония Мацеревича и Витольда Ващиковского

Правящая партия Польши "Право и справедливость" 9 января наступившего года провела масштабную чистку в рядах собственного правительства. Своих постов лишились сразу девять министров, в числе которых одиозный Антоний Мацеревич, возглавлявший военное ведомство страны, а также глава МИД Витольд Ващиковский, обещавший не пустить Украину в Европу "с Бандерой", а также резко критиковавший миграционную политику Евросоюза.

Отмечается, что место Мацеревича займёт бывший министр внутренних дел страны Мариуш Блащак, которого в свою очередь сменит в должности вице-маршал сейма Йоахим Брудзиньский. Новым же министром иностранных дел Польши стал заместитель госсекретаря МИД Яцек Чапутович.

Также своих постов лишились глава Минздрава, министр окружающей страны, министр финансов, глава Министерства инвестиций и развития.

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Компромиссная фигура для Брюсселя

Примечательно, что ротация кабмина произошла спустя месяц после ухода с поста премьер-министра Беаты Шидло и выдвижения правящей партией Польши на эту должность экс-министра развития и финансов Матеуша Моравецкого. Произошло это в тот момент, когда конфликт между Варшавой и евробюрократией фактически достиг своего апогея, ввиду проводимой в Польше судебной реформы, и Еврокомиссия даже пригрозила лишить Варшаву права голоса в ЕС. Не стоит исключать, что назначение Моравецкого, имеющего тесные связи в бизнес-кругах Евросоюза и США, представляет собой попытку Варшавы сгладить отношения с Брюсселем на фоне отсутствия взаимопонимания по таким направлениям, как внутреннее реформирование и проблема приёма мигрантов.

Примечательно, что незадолго до своего ухода с поста премьер-министра г-жа Шидло в одном из своих твитов поставила Польшу в пример всей Европе как "заботящуюся о семейных ценностях" и "выросшую на христианском фундаменте" страну. Для глобалистов из Брюсселя, ставящих во главу угла "ценности" ЛГБТ и известных своей откровенно антихристианской повесткой, такие постулаты не могут не выступать в качестве раздражителя.

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Польша сделала шаг навстречу Евросоюзу, но не России

Вместе с тем, последовавшие накануне отставки Мацеревича и Ващиковского были вполне предсказуемы. По мнению старшего преподавателя кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадима Трухачева, на общий фон взаимоотношений Польши и России они не повлияют, несмотря на то, что отправленный в отставку министр обороны Мацеревич в своих русофобских заявлениях переплюнул очень многих. Чего стоят его обвинения в адрес России в связи с авиакатастрофой польского Ту-154 под Смоленском в апреле 2010 года, истерия вокруг российско-белорусских военных учений “Запад-2017” и попытки возложить на Россию вину за массовые убийства украинскими националистами из ОУН-УПА поляков в ходе Волынской резни в 1943 году.

Я думаю, что русофобскую линию они продолжат, - полагает Трухачев. - У власти находится откровенно русофобская партия, которая строит всю свою внешнюю, а во многом и внутреннюю политику на русофобии, на исторических комплексах, на противостоянии с Россией.

Эксперт считает, что Моравецкий просто избавляется от слишком одиозных политических фигур, которые являются смехотворными и даже нерукопожатными на Западе. Многие заявления того же министра обороны Мацеревича свидетельствуют о его невменяемости.

Поэтому, не изменяя общей русофобской линии, откровенного клоуна решили убрать подальше,

- заявил в комментарии Царьграду Трухачев.

Ващиковский в меньшей степени похож на клоуна, но и он делал настолько не соответствующие статусу дипломата заявления, что испортил отношения Польши с кем только можно, в том числе с Германией и Евросоюзом.

В общем сейчас, когда на кону стоит вопрос о том, что Евросоюз вводит санкции против Польши сразу по нескольким параметрам: и за то, что она не хочет принимать беженцев, и за то, что исполнительная власть подчиняет себе другие ветви власти. В такой обстановке президент Дуда и премьер Моравецкий делают шаг, прежде всего, навстречу Евросоюзу, избавляясь от таких персон, как Ващиковский и Мацеревич,

- добавил Трухачев.

Говорить же о нормальном диалоге между Варшавой и Москвой можно будет лишь после того, как на смену правящей партии “Право и справедливость” придет более гибкая политическая сила, считает эксперт.

Напомним, что ближайшие парламентские выборы в Польше намечены на вторую половину 2019 года.

Павленко Дмитрий