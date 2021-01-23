Новый преемник Меркель озвучил позицию по России

Армин Лашет. Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com

Политик указал на зависимость от отношений с Москвой

Избранный на партийное место Ангелы Меркель в Христианско-демократическом союзе (ХДС), входящего в правящую коалицию ФРГ, Армин Лашет высказался о своей позиции по России и оценил перспективу снятия антироссийских санкций. Об этом он рассказал в интервью для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он утверждает, что его позиция по России абсолютно прозрачна.

"Россия во многих отношениях является противником, но все же остаются важные темы, для решения которых мы нуждаемся в ней", – заявил Лашет.

Он указал, что Россия является частью ливийской конференции и намерена также участвовать в реализации иранского соглашения совместно с Евросоюзом, США и ООН.

По его мнению, необходимо искать пути кооперации с Москвой, однако не забывать указывать ей на границы в "попытках оказать влияние на страны Балтии и других польских друзей".

Лашет не считает, что сейчас есть какие-либо основания снимать с России введенные в 2014 году санкции. Он подчеркнул, что эти меры были приняты после присоединения Крыма – на Западе это считают нарушением международного права. Также политик отметил, что "с позиций контролируемой Россией стороны имеют место скрытые и открытые акты агрессии", пишет издание.

Армин Лашет стал председателем ХДС 16 января. Ранее этот пост занимала Ангела Меркель. Она приняла решение не участвовать в грядущих выборах в сентябре, поэтому на посту канцлера, предположительно, ее может сменить Лашет.