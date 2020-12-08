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Новый позор британского флота: Новейший авианосец за 300 млрд рублей затопило водой
08 декабря 2020, 11:25 • 115 • Политика
Британский авианосец за 300 млрд рублей вышел из строя. "На устранение повреждений уйдут месяцы. Затраты составят миллионы", - сообщают британские СМИ.
Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales, на строительство которого ушло 3,1 миллиарда фунтов стерлингов, или более 300 миллиардов рублей, затопило водой. На ремонт судна уйдут многие месяцы и миллионы фунтов стерлингов, пишет британский таблоид The Sun.
Сообщается, что причиной затопления авианосца стала поломка в системе пожаротушения. Из-за неё тонны воды на протяжении суток заливали машинное отделение и системы энергообеспечения корабля. В результате авианосец так и не покинет порт Портсмута, а останется в нём на длительный ремонт.
Добавляется, что из-за происшествия авианосец не сможет принять участие в совместных с США испытаниях истребителей F-35B Lightning II. Их пришлось отложить на неопределённый срок.
Напомним, тремя годами ранее похожая судьба постигла британский авианосец Queen Elizabeth. Он дал течь в первый же месяц после принятия на вооружение. Устраняли неполадки во всё том же Портсмуте. Также стоит отметить, что Queen Elizabeth и Prince of Wales относятся к одному классу британских авианосцев.
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