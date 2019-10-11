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Новый поворот в деле MH17: Россия купила Нидерланды, настаивают на Украине
11 октября 2019, 22:39 • 171 • Политика
Несмотря на статью немецкого журналиста Флориана Рётцера относительно дела MH17, где он рассуждает, почему до сих пор нет никаких доказательств виновности России в крушении "Боинга", есть совершенно обратное мнение, преподнесенное украинскими коллегами немца.
Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследований армии (Украина) и по совместительству автор статьи в украинском "Апострофе", видимо, не считает доказательную базу элементом расследования. Так, появилась статья с названием "Порождение больного мозга: почему Россия обвиняет Украину в катастрофе МН17", которая ярко отражает позицию по делу, еще не дойдя до сути содержания.
Михаил утверждает, что закрытие воздушного пространства не имеет никакой связи с тем, что MH17 был сбит. Он удивляется российской логике: "Если бы Украина перекрыла воздушное пространство, Россия могла бы направлять туда любые свои средства противовоздушной обороны и сбивать украинские военные самолеты, а так пришлось сбить малайзийский Boeing".
Красной нитью сквозь всю статью проходит отчаянная попытка защититься. Но что слова и эмоции против сухих фактов?
"Нельзя исключать влияние России на решение нидерландского парламента расследовать закрытие воздушного пространства над Украиной", - начинает статью Михаил. Но уже ближе к концу, так и не сумев привести ни одного аргумента в пользу виновности России, он переходит к прямому обвинению: "Для нас дело решенное, нам все понятно - Россия сбила МН17. Обычные граждане, которые в этом не разбираются, могут подумать, что Украина действительно поступила как-то неправильно".
"Голые" предположения Михаила о том, что Россия пытается провести "операции по "затуманиванию" информационного пространства", заявления в духе "я не сомневаюсь, что это решение парламента было пролоббировано россиянами" и оборонительная позиция так и не удовлетворили наш интерес найти хоть одну аргументированную зацепку в его изложении.
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