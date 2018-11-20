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Новый поворот в деле Магнитского: Генпрокуратура ждет ответа из США

20 ноября 2018, 10:54  •  141 • Политика
В Генеральной прокуратуре полагают, что юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского мог убить Уильям Браудер
Автор:
Зотов Алексей
Магнитского могли убить «диверсионными химическими веществами», заявили в Генпрокуратуре. Фамилия юриста, скончавшегося в Бутырской тюрьме, стоит в ряду еще трех партнеров основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера - Актая Гасанова, Сергея Коробейникова и Валерия Курочкина. В результате полученных новых данных Следственный комитет возбудил дела по фактам этих четырех смертей.
По данным следствия, Актай Гасанов был найден мертвым в своей московской квартире 1 октября 2007 года. Сергей Коробейников выпал из высотного здания в Москве 24 сентября 2008 года, а Валерий Курочкин скончался 30 апреля того же года в районной больнице украинского Борисполя.
Проведенный экспертный анализ биоматериалов всех трех бывших партнеров Браудера, по мнению следствия, дает возможность предположить, что они еще при жизни были отравлены токсичными растворимыми неорганическими соединениями алюминия. Рассматривается и версия о намеренном их отравлении диверсионными химическими веществами, которые стали причиной острой сердечной и печеночной недостаточности и привели к смерти.
Пресс-брифинг Генпрокуратуры РФ о незаконной деятельности У.Браудера и деятельности возглавляемой им преступной группы. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Соединения на основе алюминия не являются запрещенными химическими веществами, но известно, что американские и европейские ученые изучали возможность их применения в качестве боевых отравляющих препаратов. Обнародованные данные итальянских исследователей показали, что такие соединения повреждают печень, центральную нервную систему, сердце и провоцируют сильный кардиотоксический эффект. Именно эти симптомы наблюдались перед смертью у всех скончавшихся партнеров Браудера. В том числе и у Сергея Магнитского.

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