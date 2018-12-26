Новый поворот кризиса в Сирии и Афганистане

Лондон, Париж, Берлин критикуют решение Трампа о выводе американских войск

Решение Дональда Трампа о выводе войск США из Сирии и значительном сокращении контингента в Афганистане оказалось рождественским сюрпризом (численность американского контингента в Сирии составляет 2,6 тысячи человек). Сообщается также о предполагаемом сокращении американских военных в Афганистане с 14 до 9 тысяч.

В знак протеста глава Пентагона подал в отставку, но приказ о начале вывода войск из Сирии подписал. Те, кто рассчитывали на американцев в Сирии (курды на севере страны) и в Афганистане (правительство в Кабуле), начинают чувствовать себя брошенными на произвол судьбы. Наср аль-Харири, возглавляющий так называемый Сирийский комитет по переговорам, обратился к американской стороне с призывом координировать вывод войск с Турцией и поддерживаемыми ею «повстанцами». Ильхам Ахмед, сопредседательница Сирийского демократического совета, 21 декабря направилась в Париж, чтобы уговорить советников Макрона не следовать примеру американцев (в Сирии и Ираке дислоцированы 1100 французских военных; в том числе на севере Сирии – 200 бойцов французского спецназа). По сообщениям прессы, французы никаких обязательств на себя не взяли, но Эмманюэль Макрон выступил с критикой американского решения о выводе войск из Сирии.

Решение Белого дома по Сирии, как и намерения по Афганистану, особенно задели европейцев тем, что они не были с ними согласованы. Процитируем заявление спикера правительства Германии: «Федеральное правительство приняло к сведению решение США, о котором не было заранее проинформировано. Как союзники и как часть коалиции, мы бы считали полезными предварительные консультации». В коалиции, возглавляемой американцами, номинально значатся 77 (!) стран-участниц, и скоро выяснится, чего стоит «коалиция», переставшая быть нужной Вашингтону.

Пока британские и французские власти планируют продолжить в Сирии авиаудары и сухопутные операции. Франция не отозвала ни флот, ни ВВС. Министр обороны Великобритании собирается и дальше «держать за горло» боевиков ИГ («Исламское государство»; организация запрещена в РФ). Представители министерств обороны двух стран заявляют, что для них критически важно, чтобы курдские Отряды народной обороны не выпустили попавших к ним в плен боевиков ИГ. Ильхам Ахмед, прибыв в Париж, заявила, что в случае турецкого наступления сотни джихадистов сбегут из тюрем. Курдские власти предупредили представителя президента Франции в Сирии Франсуа Сенемана, что в случае турецкой агрессии возникнет хаос. Среди 800 пленных джихадистов (по данным СМИ) есть граждане европейских стран, которые могут вернуться домой. В этом случае, по прогнозу Le Mond, Европа столкнётся с «неисчислимыми угрозами». Ранее курдские власти безрезультатно обращались к европейским правительствам с просьбой о репатриации пленных иностранцев. Со своей стороны министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в жёсткой форме высказался против возможной поддержки курдов Францией.

Германия придерживается пока в сирийском вопросе той же тактики, что и Франция, и Великобритания. Немецкие военные не получили приказа о возвращении домой; представитель министерства обороны заявил, что «по состоянию на текущий момент» (20 декабря) участие бундесвера и мандат на действия в Сирии не поменялись. Подобно коллегам в Париже и Лондоне, министр иностранных дел Хайко Маас (СДПГ) раскритиковал вывод американских войск из Сирии. Эксперт СДПГ по внешнеполитическим вопросам в бундестаге Нильс Шмид так охарактеризовал ситуацию: вывод войск США создаёт в Сирии вакуум власти, который попробуют занять другие. «Фактически США передали решение сирийского вопроса региональным державам – Ирану и Турции, но также России; очевидно, Вашингтон делает ставку на то, что в крайнем случае вмешается Израиль».

По поводу Афганистана высказался заместитель главы фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених: он допустил вывод бундесвера (численность немецкого воинского контингента в Афганистане составляет 1,3 тыс. человек). «Может быть, этот сигнал президента США надо понимать как намёк на начало мирных переговоров с «Талибаном»?» – предположил Мютцених. Представитель зелёных Омид Нурипур (по происхождению иранец) считает, что Германия должна прекратить полёты самолётов-разведчиков Tornado над территорией Сирии, поскольку снимки, получаемые в ходе этих полётов, предназначаются для американцев. По словам Нурипура, следует вывести немецкий контингент и из Афганистана. Противники продления афганской миссии есть также и во фракции СДПГ, хотя подавляющее большинство её членов высказываются за то, чтобы оставить немецких военных на Гиндукуше. Единственная из парламентских партий Левая всегда голосует против участия бундесвера в зарубежных миссиях; левые и теперь настаивают на возвращении немецких военных домой. А главное, возник разброд по этому вопросу в ХДС: эксперт по внешней политики фракции ХДС Родерик Кизеветтер допускает как полный вывод немецкого контингента из Афганистана, так и расширение германского военного присутствия, при котором бундесвер взял бы на себя функции, которые прежде выполняли США.

Между тем глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер утверждает , что «в случае катастрофы» Германия была бы даже не в состоянии самостоятельно эвакуировать размещённый в Афганистане контингент. По официальным данным, самые большие потери бундесвер понёс именно в Афганистане. Присутствие немецких военных в этой стране длится 16 лет; по масштабам оно больше, чем германское военное присутствие в Косово. Ишингер считает решение Трампа катастрофическим для немецкой политики в сфере обороны и безопасности.