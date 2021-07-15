Новый повод для протеста: Слишком мягкий приговор полицейскому стрелку

Либералы взяли историю со стрельбой бывшего полицейского на вооружение, чтобы снова напасть на Россию, не стесняясь передёргивать и лгать. Повод на этот раз – решение суда по резонансному делу бывшего полицейского.

В ближайшие дни и часы ждём очередной атаки господ либералов на Россию, благо повод есть, а главный застрельщик уже отметился очередным передёргиванием в своём аккаунте в "Твиттере". Кто главный застрельщик? Конечно, Михаил Борисович Ходорковский. Больше некому. Навальный в колонии, его "навальнята" рассеялись, как дым, как "утренний туман". Им не до того: у Любы Соболь суд, Волков подсчитывает остатки донатов на счетах, остальные просто стухли. Лишь МБХ гордо несёт знамя протеста и чушь. Причём одновременно.

Полицейскому, который выстрелил в 13-летнюю девочку, изменили приговор: 2,5 года колонии-поселения вместо трёх лет условного срока, – возмущается МБХ и диагностирует. – Если ты мент, то попытка изнасилования и последующий выстрел в ребёнка – всё ещё менее тяжкое преступление, чем репост клипа Rammstein.

Не поленился, в 3 часа утра выступил с этим заявлением. Такое негодование испытывает, что ни спать, ни "кюшать" не может.

Скриншот: Ходорковский Михаил / twitter.com

О чём, то бишь, речь? История действительно грязненькая. В ночь на 6 декабря 2020 года сотрудник ППС Иван Князев вышел в состоянии изрядного подпития на улицу вместе с дочкой своих знакомых, 13-летней школьницей. До того Князев пил вместе с семьёй своих друзей, и взрослые наливали и дочери. Так что девочка тоже была, мягко говоря, нетрезвой. То ли взрослые поругались, то ли пэпээсник решил освежиться на свежем воздухе, но вместе с девочкой перебрался на околоподъездную скамейку. Где ему вдруг захотелось то ли большой и чистой, то ли плотской и грязной. По одним данным, он полез целоваться, по другим – сделал ещё менее пристойное предложение. Девочка, даром что маленькая и пьяная, сообразила, чего хочет друг её отца, и отказала ему. Несостоявшийся кавалер обиделся, достал травмат (по другой версии, пневматический пистолет) и 4 раза выстрелил. Первый – в воздух, как учили, остальные – куда придётся. Одним выстрелом попал ребёнку в ногу. Выскочившая мамаша отвела дочку домой, девочку госпитализировали, но вскоре выписали, поскольку серьёзных травм она не получила (кстати, роль родителей ребёнка в этой истории, как мне кажется, заслуживает отдельного рассмотрения).

Князева судили. Первый раз в марте его приговорили к трём годам лишения свободы условно. Но прокуратура обжаловала приговор, и буквально на днях, 14 июля, его приговорили к 2 годам и 6 месяцам колонии-поселения.

Приговор действительно мягкий, и не только по сроку. Вместо обычной колонии, пусть и общего режима, – колония-поселение. Что же касается срока, то тут тоже есть чему удивляться. Князева судили за хулиганство, причём по ч. 1 статьи 213 УК России. Но, например, адвокат Степан Карамышев после первого приговора считал, что Князеву было бы не худо инкриминировать статью 112 УК России "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Разницы по срокам, грубо говоря, между этими статьями нет – и там, и там максимальное наказание составляет до 5 лет лишения свободы. А вот если бы Князева судили по статье 213 УК России, но по пункту 2 – "с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", – то там обвиняемому могло светить и до 7 лет в колонии.

Вопрос, почему следствие квалифицировало совершённое Князевым именно так, а не иначе? Вопрос, чем руководствовалась судья при вынесении приговора? Впрочем, судья выносит приговор, руководствуясь и своим внутренним убеждением, как известно.

Впрочем, речь сейчас не об этом. Как старательно из рядовой пьяной бытовухи заграничный лидер российских либералов пытается раздуть из мухи слона. Куда там Герцену из Лондона!

Полицейскому, – пишет МБХ, старательно подвирая уже в первом слове. Подвирая, потому что уже 7 декабря, фактически на следующий день, столичный главк МВД сообщил об увольнении Князева. И не задним числом, как это бывало раньше, а "в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел". Про "попытку изнасилования" промолчу, видео инцидента, снятого камерой наблюдения, есть в обычном доступе.

Безусловно, в обществе есть запрос на то, чтобы представители правоохранительных органов за совершённые ими преступления получали более строгое наказание, чем обычные граждане. Поскольку именно эти люди должны стоять на страже законности. И МБХ вместе со своей паствой этот запрос чётко уловил и сейчас пытается всячески педалировать. Но в обществе есть и другие запросы. Например, чтобы этническая преступность не была завуалирована под стыдливым тезисом, будто "преступник не имеет национальности". Или чтобы, например, господа либералы наконец понесли ответственность за свои действия, направленные против государственности России. Но об этом ни сам МБХ, ни его последователи не напишут.

А что касается этой истории, то точка, уважаемые дамы и господа, ещё не поставлена. Точно так же, как после первого приговора дело было пересмотрено по ходатайству прокуратуры, приговор может быть обжалован и сейчас. На данный момент приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции. Причём любой из сторон – участниц процесса.