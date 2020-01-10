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Новый посол Великобритании в России прибыла в Москву
10 января 2020, 02:39 • 60 • Политика
Новый посол Велиrобритании в России Дебора Броннерт прибыла с официальным визитом в Москву. Об этом сообщается в официальной группе посольства Великобритании в РФ «ВКонтакте» в четверг, 9 января.
«Новый назначенный Посол Великобритании в России Дебора Броннерт сегодня прибыла в Россию и вскоре вручит верительные грамоты Министерству иностранных дел, а затем и Президенту России», — говорится в пресс-релизе.
Дебора Броннерт работала в Москве в середине 2000-х. Тогда она занимала пост советника по вопросам экономики и торговли в посольстве Великобритании.
До назначения на должность посла она была Генеральным директором по экономическим и глобальным вопросам в МИД Великобритании и попечителем Британского совета. О новом месте работы Броннерт стало известно еще в мае 2019 года.
Ранее послом Великобритании в РФ был Лори Бристоу. В сентябре 2019 года он заявил о нежелании покидать Россию. Он отметил, что ему нравится в стране и он намерен оставаться на связи с большим количеством друзей и коллег даже после своей отставки.
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