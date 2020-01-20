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Новый посол США в России вручил Рябкову копии верительных грамот

20 января 2020, 22:39  •  41 • Политика
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провел в понедельник, 20 января, встречу с новым послом США в РФ Джоном Салливаном, в ходе которой американский дипломат вручил копии верительных грамот. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.
Отмечается, что между дипломатами состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений.
«С.А. Рябков пожелал Дж. Салливану успешной работы, выразив надежду на улучшение атмосферы российско-американского диалога и продвижение взаимовыгодного сотрудничества между Россией и США», — говорится в публикации.
Ранее в этот же день вступивший в должность Салливан опубликовал видеосообщение, в котором рассказал о своих ожиданиях на посту посла США. По словам дипломата, он рассчитывает на диалог с российским правительством по вопросам афганского и корейского урегулирования, Арктики, исследования космоса и безопасности. Салливан также отметил, что сотрудничество Вашингтона и Москвы по вопросам стратегической борьбы с терроризмом сделало мир более безопасным.
Новый американский посол в России прибыл в Москву 16 января. Госсекретарь США Майк Помпео привел его к присяге 23 декабря. Ранее Салливан говорил, что надеется на укрепление отношений двух стран. Дипломат будет не только руководить посольством в Москве, но и консульствами в Екатеринбурге и Владивостоке. В американской дипмиссии считают, что это поможет достижению целей внешней политики Соединенных Штатов.

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