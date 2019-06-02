Новый посол России в Белоруссии прибыл в Минск

МИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Назначенный в конце апреля послом России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск для продолжения работы на новой должности. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС пресс-секретарь посольства РФ Белоруссии Алексей Маскалев.

"Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии сегодня прибыл в Минск", - отметил представитель российской дипломатической миссии.

Президент России Владимир Путин 30 апреля подписал указ о назначении Мезенцева послом РФ в Белоруссии, он сменил на этом посту Михаила Бабича. Ранее Мезенцев представлял Сахалинскую область в Совете Федерации.

Как рассказал посол в интервью ТАСС накануне отъезда в Минск, он видит свою задачу в поддержке "той огромной, по-своему уникальной практики взаимодействия между Россией и Беларусью, которая сложилась за эти годы".

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее в интервью ТАСС высказала уверенность, что Мезенцев будет успешно работать в новой должности.