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Новый посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй прибыл в Москву

10 августа 2019, 23:24  •  15 • Политика

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Новый посол Китая в России Чжан Ханьхуэй прибыл в Москву, передает корреспондент ТАСС.

В аэропорту Шереметьево дипломата встречали сотрудники посольства КНР в Москве, представители МИД РФ и многочисленные китайские и российские журналисты.

"Я приехал в соседнюю родную страну Россию. Быть послом Китая в России - это большая мечта для каждого русиста Китая. Для меня эта мечта сбылась", - сказал Чжан Ханьхуэй журналистам по прибытии в Москву.

По его словам, он одновременно испытывает радость и чувство высокой ответственности. "Я знаю, что китайско-российские отношения - очень важные отношения, они важны не только для наших стран, но и для поддержания мира и стабильности в глобальном масштабе. Будем вместе работать, направлять совместные усилия для сближения отношений между нашими государствами, между нашими народами и реализовывать договоренности между нашими лидерами, чтобы вывести наши отношения и взаимовыгодное сотрудничество на качественно новый уровень", - заключил дипломат.

В 2014-2018 годы Чжан Ханьхуэй был послом КНР в Казахстане, в 2018-2019 годы - помощником министра иностранных дел Китая. В 2019 году он был назначен на пост замглавы МИД КНР, курирующего отношения со странами Европы и Центральной Азии.

55-летний дипломат в совершенстве владеет русским языком. Он сменит на посту посла Китая в России Ли Хуэя, возглавлявшего диппредставительство на протяжении 10 лет. Чжан Ханьхуэй женат, имеет дочь.

В новость были внесены изменения (20:30 мск) — добавлены цитаты.

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