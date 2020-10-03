Новый польско-шведский союз против России

О стратегии блокады скандинавскими странами при содействии Польши Санкт-Петербурга и Калининградской области

Шведский концерн Saab Kockums примет участие в правительственной программе по модернизации подводного флота Польши. Формат участия обсуждался 3 сентября во время видеоконференции с участием командующего ВМФ Швеции контр-адмирала Евы Скуг Хаслум (Eva Skoog Haslum).

Эта программа уже одобрена парламентом Швеции. Помощь, которую Стокгольм намерен оказать Польше, на специальном жаргоне обозначена как gap filler solutions («затычка»). Швеция «заткнёт» подводными судами класса А-17 / Söndermanland прорехи в морской обороне Польши. Эти подлодки были спущены на воду в 1987-1990 годах, относились к классу Västergötland, но после модернизации концерном Saab Kockums в 2003-2004 гг. были выделены в отдельный класс.

Польские эксперты сомневаются в финансовой целесообразности содержания 30-летних подлодок до 2030 года (такие сроки определены командованием ВМФ Польши), но другого выхода нет. Постройка Польшей новых подводных судов обойдётся ещё дороже. Беспокоит специалистов и то, что главными клиентами Saab Kockums остаются страны Западной Европы и Восточной Азии, но не Польша. Учитывая, что в мире насчитывается более 300 субмарин, 2/3 из них старше двадцати лет и требуют замены или модернизации, Saab Kockums предпочтёт больше внимания уделять мировому, а не польскому рынку подводных судов, так как это просто-напросто выгоднее.

Варшава придаёт большое значение военно-техническому сотрудничеству со Швецией в рамках своей военной стратегии на море. Соответствующий документ, принятый в 2017 г., ставит цель вывести польский флот в так называемый третий разряд по принятой в польских ВМС классификации, сразу за флотами Великобритании, Франции, Норвегии, Швеции, Германии (второй разряд) и Соединённых Штатов (первый разряд).

План очень амбициозный, он предусматривает реализацию до 2022 года двадцати двух проектов для ВМФ и ввод в строй тридцати новых боевых единиц. На данный момент польский ВМФ насчитывает 343 единицы, среди них 39 боевых кораблей.

Осуществление столь быстрой модернизации в столь сжатые сроки потребует огромных затрат (до 12 млрд. злотых). Всё указывает на то, что выполнить программу в полном объёме Варшаве за это время не удастся. Поэтому она и прибегает к варианту «затычки», полагаясь на шведов.

В последнее время Варшава существенно раздвинула границы оперативной зоны польского флота. Отныне это не только Балтика, но и Норвежское, Чёрное, Средиземное моря с прилегающей акваторией Атлантики, а также Арктика, в сторону которой раньше польские адмиралы не смотрели.

Польско-шведское партнёрство направлено против России. Министр обороны Польши Мариуш Блащак накануне встречи со своим шведским коллегой Петером Хультквистом в августе сего года заявил: «Мы понимаем, кто может выступить агрессором. Польско-шведское сотрудничество определённо затруднит агрессивные действия одного такого государства на востоке…» Этот принятый в Европе язык околичностей («мы понимаем, кто») всегда указывает на Россию.

Шведские офицеры служат в Многонациональном корпусе НАТО «Северо-Восток» в Щецине, ВМС Польши получат от шведов самолёты W3-WARM Anakonda для поисково-спасательных операций и истребители AW-101. Польский спецназ отрабатывает боевые навыки в условиях шведской зимы, максимально приближённой к российскому климату.

Военно-морской союз Стокгольма и Варшавы предназначается для того, чтобы перекрыть России выход через Балтику в Северное море и оттуда в Северную Атлантику. Параллельно Швеция активизирует сотрудничество с Данией и Финляндией, поскольку финские Аландские острова и датский остров Борнхольм образуют со шведским островом Готланд цепь преград для свободного действия российских ВМС в акватории Балтийского моря. Стратегию Швеции по усилению взаимодействия с НАТО при активизации сотрудничества с Данией и Финляндией уже прозвали «доктриной Хультквиста». Одновременно Североатлантический альянс расширяет зону своей ответственности.

Проще всего выход из Балтики перекрыть в её самом узком месте по маршруту северное побережье Польши – о. Борнхольм – южное побережье Швеции. Для этого Польше нужен современный военный флот и содействие шведских и датских союзников. С 2018 года в Дании действует бригада в составе 4 тыс. военнослужащих для участия в быстрых операциях НАТО на северном и северо-восточном направлении, подписано шведско-финское соглашение о военной помощи Швеции финнам. Стратегия скандинавских стран предусматривает блокаду Санкт-Петербурга и Калининградского полуэксклава при содействии польских ВМС.

Польские верхи рассматривают противодействие России на Балтике в союзе со скандинавскими странами как продолжение политики прежних веков dominium maris Baltici (доминирование в Балтийском море). Для Варшавы dominium maris Baltici служит стратегическим дополнением к проекту Intermarium (Междуморье) – созданию дуги нестабильности от Балтики до Чёрного моря для военного и политического давления на Россию.

Если понятийные границы проекта «Междуморье» на западе совпадают с западными границами Польши, то политика dominium maris Baltici позволяет превратить Скандинавию в дополнительное геополитическое звено проекта «Междуморье», раздвинув его границы до северных широт. Вот почему в нынешней Стратегии морской безопасности Польши уже фигурируют Арктика и Северное море.