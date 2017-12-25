Новый полпред в Северо-Западном округе Александр Беглов может претендовать на пост губернатора Петербурга

Биография нового полпреда в Северо-Западном федеральном округе повторяет жизненный путь многих чиновников федерального уровня. Работа в исполкоме, затем бизнес, а после приход в Смольный, который словно трамплин, вознес Александра Беглова до уровня помощника президента и полпреда. «Комсомолка» выбрала пять основных пунктов.

1.АППАРАТЧИК

Александр Беглов – выходец из строительной отрасли. В город на Неве приехал, чтобы поступать в Ленинградский инженерно-строительный институт. Поступил. В 1983 году защитил диплом и стал работать в строительных организациях. В 1985-м попал в Ленсовет, став заведующим отделом строительства и промышленности строительных материалов исполкома. Сфера была для молодого строителя знакомая. Именно Беглов был куратором строительства новых кварталов в Купчино, Рыбацком и Долгом Озере. Занимался очистными сооружениями в Ольгино. Ездил в командировку в Армению – помогать при ликвидации последствий ужасного землетрясения в Ереване. На исходе советской власти получил должность начальника Управления капитального строительства исполкома Ленсовета.

2.БИЗНЕСМЕН

После того как Советский Союз приказал долго жить, Беглов ушел в бизнес. Возглавлял одно русско-немецкое предприятие, небольшую строительную компанию и даже издательский дом. Название фирм, с которыми связан Беглов, сейчас вряд ли кому-то что-то скажут (запоминается разве что производственно-транспортная компания «Стык» - и то из-за своей необычности).

3. ЧИНОВНИК В СМОЛЬНОМ

В 1999 году Беглов то ли устал от бизнеса, то ли почувствовал в себе желание вернуться на чиновничью работу, и вскоре оказался на посту главы Курортного района. Он руководил им три года, а в 2002-м ушел на повышение. Причем какое! Не просто переехал на работу в Смольный, а неожиданно стал вице-губернатором с шикарными полномочиями. Беглов возглавлял канцелярию администрации и по существовавшему тогда положению вещей исполнял обязанности губернатора в те дни, когда в городе отсутствовал Владимир Яковлев. Кстати, строптивый ЗакС Беглова утверждать на посту не хотел и согласился на это лишь со второго раза.

4. ГУБЕРНАТОР

После того как в июне 2003 года Владимир Яковлев досрочно сложил полномочия губернатора, Беглов был исполняющим полномочия губернатора Санкт-Петербурга три месяца до выборов, на которых победила Валентина Матвиенко.

Ничем выдающимся на своем посту Беглов не отметился. Период его трехмесячного правления с июня по октябрь был спокойный, как иной летний день. Со своей задачей он блестяще справился, обеспечив гладкую сменяемость власти.

5. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЧИНОВНИК

После того как выборы состоялись (на них уверенно победила Матвиенко), Беглов почти сразу отправился в Москву, проработав меньше года заместителем полпреда в Северо-Западном округе.

Затем был помощником президента путина, заместителем руководителя администрации президента (когда этот пост занимал Дмитрий Медведев). В 2012 году после очередных выборов оказался на посту полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе. На этом посту он и находился до последнего времени, пока, наконец, не оказался на Северо-Западе.

Примечательно, что Беглова несколько раз называли среди главных кандидатов на пост губернатора Северной столицы. Особенно громко – после того, как стало известно, что свой пост покидает Матвиенко. Однако губернатором стал Георгий Полтавченко, который по удивительному совпадению до этого тоже работал… полпредом президента в Центральном федеральном округе.

И еще одно забавное совпадение: Беглов, как и Полтавченко, родился в Баку…