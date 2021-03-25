Новый план США против "Северного потока – 2": От Германии ждут "зеленого переворота"

В Европарламенте призвали противостоять санкциям США против "Северного потока-2". Политолог Брутер уверен, что американцы пока не станут вводить санкции против Европы, так как ожидают прихода к власти в Германии более лояльных к ним "зеленых".

Депутат Европарламента от Франции Матильда Андруэ призвала сопротивляться санкциям США против "Северного потока - 2". Европа уже это делает, считает политолог Владимир Брутер, однако всё так однозначно.

Он напомнил, что Германия при любом удобном случае подчёркивает, что газопровод "Северный поток – 2" – это полностью коммерческий проект, поэтому к нему не могут быть применены санкции США. Вашингтон пока не может переломить волю Берлина, поэтому делает ставку на смену власти в Германии.

В частности, США надеются, что в Германии дорвутся до власти "зеленые". Они более сговорчивы в плане санкций против России, а также они по определению против строительства газопровода в Балтийском море.

В худшую сторону политическая ситуация изменится в том случае, если в правительство войдут "зеленые",

- подчеркнул Владимир Брутер в беседе с Nation News.

Поэтому до выборов в Германии американцы будут вводить санкции в основном против России, считает политолог. Если "зеленые" не прорвутся во власть, то ситуация с "Северным потоком – 2" сохранится на нынешнем уровне, полагает эксперт.