Новый «план Маршалла»: сделать Россию изгоем, запугать Китай и нажиться на беженцах с Украины

Владимир Зеленский зря пугает Европу ордой беженцев, их там весьма ждут! Можно сказать, каждого уже оценили в деньгах. Публикации и прогнозы авторитетного агентства Reuters выглядят так, что в ЕС намерены заработать на украинцах не меньше, чем на так называемой зелёной повестке.

Сюжет: Украинский кризис

Всего в результате последних событий на территорию ЕС могут въехать до 7 млн украинцев. «В долгосрочной перспективе они будут способствовать развитию экономики стран, в которых они обосновались» – материал с такими рассуждениями опубликовало Reuters в прошлую пятницу.

В последний раз Европа сталкивалась с таким массовым перемещением населения в 2015 году, когда войны в Сирии, Афганистане и Ираке вынудили беженцев совершать опасные путешествия на небольших лодках по Средиземному морю. Тогдашний канцлер Ангела Меркель открыла двери Германии, в конечном итоге заселив более 1 млн беженцев. Фискальные стимулы от их поддержки в сочетании с влиянием на ограниченный рынок труда в Германии помогли повысить рост ВВП до 1,9% в 2016 году, самого сильного за пять лет. «Немецкий исследовательский институт DIW Berlin утверждает, что мигранты из остальной Европы увеличивают ВВП Германии на 20 базисных пунктов каждый год. Относительно квалифицированная рабочая сила Украины является дополнительным бонусом», – сказано в материале Reuters.

Автор колонки признаёт, что интеграция новичков обойдётся дорого. Решить эту проблему он предлагает за счёт выпуска специальных облигаций, которые бы покупали частные инвесторы. «Спрос на такой финансовый инструмент может быть высоким», – считает он и напоминает, что Украина привлекла около 270 млн долларов за счёт так называемых военных облигаций, а также около 100 млн долларов в виде пожертвований в криптовалюте.

Европейский финансовый рынок сможет впитать куда больше средств. Неудивительно, что за последнюю неделю колумнисты Reuters едва ли не соревнуются в идеях по получению экономического эффекта от непростой обстановки на Востоке.

Зелёные не отстают

«Трагедия на Украине не должна просто подтолкнуть Европу к тому, чтобы отвыкнуть от российской нефти и газа. Это также должно активизировать международные усилия по оказанию помощи странам с развивающейся экономикой в отказе от углеводородов», – пишет в другой колонке Хуго Диксон. Он считает, что Западу нужно больше союзников из Африки и Юго-Восточной Азии, чтобы превратить Россию в «глобального изгоя», преподав урок Китаю. «Один из лучших способов сделать это – помочь развивающимся странам расти экологически безопасным путём. Это масштабная программа, которая в конечном итоге обойдётся в триллионы долларов», – продолжает Диксон.

Он называет это «зелёным планом Маршалла» по аналогии с действиями США по восстановлению послевоенной Европы в конце 1940-х. «Потребуются годы, чтобы внедрить этот план в развивающихся странах. Но украинский кризис тоже может затянуться надолго. Так что, если Запад будет активно продвигать свой зелёный план, он приобретёт больше друзей в отношениях с Россией. И чем больше Путин будет изолирован, тем больше Пекин примет это к сведению», – считает колумнист Reuters.

На примере этих размышлений мы видим, как зелёная повестка, служившая прежде оправданием европейскому протекционизму, превращается, по сути, в военно-политический инструмент. Давление, которое оказывает авторитетное информагентство на президента Франции Эммануэля Макрона, выглядит тому подтверждением.

Продавить президента

«TotalEnergies имеет все шансы стать настоящим позором для Эммануэля Макрона» – статья с таким заголовком вышла на сайте Reuters буквально на днях. Автор разъясняет своё недовольство: французская группа, стоимость которой оценивается в 120 млрд евро, отказывается прояснить судьбу своих 19% акций в российской компании «НОВАТЭК», с которой она сотрудничает уже более десяти лет.

Среди компаний, довольно оперативно заявивших о прекращении работы с российскими проектами, значатся и прямые конкуренты TotalEnergies – BP и Royal Dutch Shell. Но лишь в планы TotalEnergies входит принятие собственного решения относительно России. Да, компания ранее уже проинформировала о планах отказаться от новых инвестиций в российские предприятия, но рвать всё, видимо, не собирается. Зачем ставить крест на взаимовыгодном сотрудничестве, которое началось больше 10 лет назад? Однако Reuters прямым текстом требует от Эммануэля Макрона надавить на TotalEnergies, чтобы та отказалась от работы с РФ.

Агентство отмечает, что Россия производит около 10% мировой нефти. Учитывая, что наибольшие экспортные объёмы уходят по двум направлениям – в Европу и Азию, американский запрет на импорт достаточно лёгок с экономической точки зрения.

Очевидно, что эта мера мало что даст без аналогичного решения других стран. Именно по этой причине «удары по русским карманам требовали гораздо большей координации», то есть без прямого взывания к другим участникам международной торговли добиться желаемого эффекта на зависящую от экспорта энергоресурсов экономику России просто не получится.

Это значит, что покупателей нефти и газа в РФ будут ещё сильнее принуждать к «озеленению», а европейские финансисты станут выпускать под это дело всё новые и новые ценные бумаги. Пока в одном углу Европы гибнут люди, в другом считают деньги и строят бизнес-планы.