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Новый план атаки Киева на Крымский мост сравнили с мультфильмом "Марио идет грабить банк!"

15 января 2019, 03:09  •  38 • Политика
Новая атака на Крымский мост пройдет при участии НАТО, заявил украинский генерал-лейтенант Василий Богдан. "Выглядит, как в мультфильме "Марио идет грабить банк!"" - прокомментировала заявление политолог Наталья Макеева.
Украинский генерал-лейтенант и "ветеран разведки" Василий Богдан раскрыл план Киева по новой атаке на Крымский мост. По его словам, она пройдет при участии военных кораблей НАТО. Его слова оценила политолог Наталья Макеева.
По словам украинского генерала, следующий проход украинских боевых кораблей через Керченский пролив будет сопровождаться военными судами НАТО и ОБСЕ. Василий Богдан утверждает, что соответствующая договоренность якобы уже достигнута.
Политолог Наталья Макеева называет слова украинского генерала полным абсурдом. По её словам, Богдан - "ветеран" внешней разведки. То есть на данный момент не является активно действующим военнослужащим, а значит, его заявления - не более чем "аналитические измышления".
Кроме того, Украина имеет возможность пройти через пролив, если известит о своем намерении заранее и надлежащим образом оформит документы. Если же речь идёт о несанкционированном прорыве, то Макеева с трудом представляет участие в нем ОБСЕ и НАТО. Особенно учитывая тот факт, что большинство стран мира в подобной ситуации имеет право вести огонь на поражение.
"Заявление ветерана разведки выглядит, как в мультфильме ("Ограбление по..." – ред.) – "Марио идет грабить банк!" То есть объявляется, мол, мы собираемся устроить вам страшный прорыв", - отмечает политолог.
По её словам, российские пограничники и так готовы к отражению подобных прорывов, а после заявления украинской стороны проведут ещё и дополнительные проверки.
"Просто не хотелось бы, чтобы с украинскими военными, посланными "в расход", что-то случилось. Это люди, которых "порошенки" используют в своих грязных целях, чтобы ввести военное положение и отменить выборы", – добавляет Наталья Макеева в интервью радио Sputnik.

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