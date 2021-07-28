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Новый перл Байдена: Россию обвинили во вмешательстве в выборы будущего

28 июля 2021, 02:15  •  29 • Политика
Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы 2022 года. Речь идёт о промежуточных выборах в Конгресс.
Президент США Джо Байден заявил, что Россия снова вмешивается в американские выборы. На этот раз Кремль якобы вмешался в промежуточные выборы в Конгресс, которые должны состояться в 2022 году.
Примечательно, что заявление было сделано после того, как Джо Байден посетил офис директора национальной разведки США. Никаких доказательств вмешательства России в выборы, которые ещё даже не состоялись, американский лидер по старой привычке не привёл.
Зато он с уверенностью объявил о том, что Москва якобы осуществляет своё вмешательство при помощи "распространения дезинформации". При этом примеров этой самой "дезинформации" Байден также не привёл.
Напомним, что обвинять Россию во вмешательстве стало модным в 2016 году, когда на выборах американского президента победил не кандидат от истеблишмента Хиллари Клинтон, а кандидат-самовыдвиженец Дональд Трамп. С тех самых пор ни одни выборы в США не обходились без вмешательства России. Любые проколы тех или иных кандидатов также стало принято списывать на агентов Кремля.

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