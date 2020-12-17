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Новый оборонный бюджет ударит по экономике Литвы

17 декабря 2020, 02:35  •  68 • Война
В страну прибыл очередной контингент американских военных
В Литву прибыл по ротации очередной контингент Сухопутных сил Соединённых Штатов вместе с военной техникой и вооружением – бронетехникой Bradley и танками Abrams. Американцы уже разместились на полигоне Вооружённых сил Литвы в Пабраде, где будут проходить учения.
Американские военные из 2-го батальона 8-го кавалерийского полка сухопутных сил США останутся в Литве на протяжении восьми месяцев.
«США – главный трансатлантический союзник Литвы, вклад которого в укрепление обороны и сдерживания во всём регионе незаменим. Присутствие военных США вместе с силами НАТО в Литве укрепляет безопасность всего восточного фланга НАТО, поэтому Литва прикладывает все усилия, чтобы были созданы все необходимые условия для ротации союзнических сил в Литве»,
– цитирует министра обороны Арвидаса Анушаускаса пресс-служба оборонного ведомства.
Глава Минобороны напомнил, что Вильнюс делает всё возможное для того, что в Вашингтоне рассматривали Литву как «постоянное место дислокации своих сил», вкладывая большие средства в создание удобной военной инфраструктуры, и создаёт все условия для комфортного размещения американских военных.
Выступил по поводу торжественного приёма американских военных и посол США в Литве Роберт Гилкрист, похваливший литовское правительство за усердие в деле модернизации полигона для военных учений, что «способствует улучшению взаимодействия военных Литвы и Соединённых Штатов и повышает их боеготовность».
«Присылая своих военных, США демонстрируют обязательства по коллективной обороне перед союзниками по НАТО в деле обеспечения безопасности в Европе»,
– напомнил Гилкрист.
Командующий военными США полковник-лейтенант Стивен Джековски заверил, что во время учений будут приняты все необходимые карантинные меры – в Литве ухудшается эпидемиологическая ситуация, страна уходит на строгий карантин, что, безусловно, снова подорвёт литовскую экономику. Несмотря на это, новое правительство планирует увеличивать военные расходы в ближайшие десять лет, доведя их до 2,5% ВВП, что является для маленькой Литвы ощутимой суммой.
Приоритетными задачами литовской армии, согласно опубликованному проекту Стратегического плана действий на 2021 – 2023 годы, являются: «поддержание и развитие военного потенциала, развитие критической инфраструктуры, усиление сдерживания и коллективной обороны, укрепление государственной кибербезопасности и защиты, а также усиление стратегической разведки».
За следующие десять военный бюджет Литвы увеличится с 361 млн евро до 1017 млн евро, то есть на 232%. Происходит увеличение военного бюджета на фоне самого большого экономического спада за всё время существования «независимости».
«Таким образом, ранее принятые Литвой обязательства перед НАТО и США по увеличению военных расходов создают большие проблемы для литовцев»,
– предупреждает издание The Baltic Word.
Напомним, Литва, являясь членом НАТО, обязана выделять не менее 2% ВВП на оборону. В Вильнюсе же решили «перевыполнить план» и довести расходы на оборону до 2,5%. По словам экс-министра обороны Раймундаса Кароблиса, «к этому обязывает современная геополитическая ситуация».
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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