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Новый обман украинцев? Тимошенко рассказала о "маразматичных" действиях властей

26 июля 2020, 10:05  •  101 • В мире
Юлия Тимошенко, которая сейчас возглавляет партию "Батькивщина", заявила о странном решении действующего президента Украины Владимира Зеленского. Тимошенко заявила, что на Украине на семь процентов подняли цены на газ, при том что в целом в Европе цена на газ падает. Такое решение принял орган, который подчиняется президенту страны. Тимошенко назвала эти действия "маразматичными".
Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко раскритиковала решение президента страны Владимира Зеленского. В беседе с журналистами телеканала "112 Украина" Тимошенко заметила, что не понимает, отчего в стране повышаются цены на газ.
"Недавно было принято решение - это орган, который прямо подчиняется президенту, - повысить цены на газ на семь процентов. Для этого нет абсолютно никаких оснований. За время, когда началось падение цен на нефть и газ в три раза на европейской бирже, на европейском оптовом рынке упала цена на газ", - заявила Тимошенко.
Юлия Тимошенко подчеркнула, что такие действия можно назвать "маразматичными". Ещё при Петре Порошенко в Европе были созданы посреднические компании, которые пропускали через себя газ, накручивали цену и потом продавали газ людям в три раза дороже. Тимошенко заявила, что ждала изменения политики по ценам на газ с приходом Владимира Зеленского. Но всё осталось таким же.
Напомним, что ранее Юлия Тимошенко вскрыла "жестокий обман" украинцев и выступила против действующего президента Украины Владимира Зеленского и его команды.
По словам Тимошенко, обман произошёл во время президентских выборов в 2019 году. Она отметила, что скоро страну доведут до того, что она будет импортировать всё необходимое для потребителей. Например, уже на сегодняшний день Украина импортирует овощи, картофель и фрукты, несмотря на "уникальную землю".
"К сожалению, остались те же самые посредники в Европе, те же самые "фирмы-прокладки" - те, в которых остаётся часть откатов. И потом не напрямую от оптовых поставщиков, а через те "прокладки" далее продолжает поступать газ на Украину, и НАК "Нафтогаз" увеличивает бесконечно цену на украинский газ, и люди всё это потребляют", - возмутилась депутат.

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