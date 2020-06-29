Новый, но не лучший. Размышления о новом «Винторезе» • 131 • Аналитика

С начала 90-х годов XX века, практически сразу после падения "железного занавеса" на интересующихся историей и современным положением дел в части стрелкового оружия СССР и новой России обрушился вал разной информации. Открыты были все возможные каналы, и люди вдруг стали узнавать о, казалось бы, секретных и уникальных образцах, разработанных отечественными конструкторами.





Самой первой реакцией на подобную информацию была эйфория: что ни образец, то уникум. Многие наверняка помнят циклы статей во вдруг появившихся оружейных и "где-то рядом" журналах о "русском шепоте", "штурмовом конструкторе для спецназа" и т. д., и т. п. Время шло, безудержный восторг сменялся более взвешенными оценками, а затем все громче и громче стали слышны голоса о "безнадежно устаревшем", "не соответствующем современным требованиям", "требующем модернизации".



Опуская вопрос о том, кем и на базе каких аргументов принимались решения о модернизации конкретных образцов. Поскольку это вопрос отдельного, долгого и обстоятельного разговора, хотел бы в данном материале проанализировать результат модернизации верой и правдой служившего Советскому Союзу, а затем и Российской Федерации легендарного "Винтореза".



Винтовка разработана коллективом конструкторов ЦНИИточмаш под руководством Петра Ивановича Сердюкова (08.12.1945 г). Предназначена для поражения целей с минимальным уровнем демаскирующих стрелка факторов на дальностях до 400 м.



Винтовка автоматическая, допускает ведение стрельбы как одиночными выстрелами, так и очередями. Запирание ствола осуществляется на шесть боевых упоров при повороте затвора. Комплектуется оптическим прицелом ПСО-1М2-1 и ночным прицелом 1ПН51. На ствольной коробке с левой стороны маркируются номера дневного и ночного прицелов, поставляемых с винтовкой. В комплект поставки входят пять 10-зарядных магазинов, ремень автоматный 6Ш5 для переноски оружия, подсумок 6Ш18 для магазинов и ЗИП, пенал с принадлежностью для чистки, масленка и шомпол.



Оптические и ночные прицелы устанавливаются на стандартную боковую планку, расположенную с левой стороны ствольной коробки. Установка и снятие прицелов производятся без использования инструмента, производятся быстро и при правильной регулировке зажима затруднений не вызывают. Вопреки расхожему мнению, при переустановке прицелов (даже многократной) бой винтовки не изменяется.





Кроме оптического, винтовка имеет механический открытый прицел, на планке которого имеются деления от "10" до "42", соответствующие дальностям от 100 до 425 метров. Дискретность установки дальности составляет 25 метров.



Все описанное выше великолепие "перестало отвечать" и "требовало модернизации". Немедленной и, видимо, любой. Любой ценой в том числе.



На сцену приглашается модернизированный вариант "Винтореза" — изделие 6П29М "Винторез-М".





Из видимых изменений внимание сразу привлекает новый металлический приклад скелетного типа с регулируемым по длине затыльником приклада и регулируемой по высоте щекой. Следующим видимым отличием является отсутствие боковой планки. Ее функцию теперь несет планка Пикатинни, установленная на откидывающейся крышке ствольной коробки.





Место прицела ПСО-1М2-1 теперь занимает прицел 1П86 переменной кратности увеличения, которая изменяется дискретно, имея два значения: 1Х и 4Х.



Дальнейшие изменения касаются комплектации винтовки. Теперь в комплект модернизированного "Винтореза" входит четыре 10-зарядных и четыре 20-зарядных магазина. Последнее является, очевидно, положительным моментом, поскольку стрельба из "Винтореза" и подобного ему оружия всегда ведется на небольших дальностях, крайне редко превышающих 100-метровый рубеж, и в этих ситуациях повышенная вместимость магазина обеспечивает существенно большую практическую скорострельность. Если раньше бойцы всеми правдами и неправдами стремились прихватить хотя бы один "валовский" магазин в командировку, то теперь этот вопрос можно считать закрытым. Немного расстраивает то, что в комплектацию не входит подсумок для магазинов. Хочется верить, что в будущем это недоразумение будет устранено. Как и ранее, в комплект входит ремень для переноски винтовки. В отличие от ранее входящего в комплект широкого автоматного ремня 6Ш5, обладающего высокой прочностью и близкой к оптимальной жесткостью, ВССМ комплектуется узким и крайне "вертким" ремнем. Кроме того, винтовка ВССМ не имеет задней антабки, в связи с чем владельцу придется фантазировать на тему "где ремень бы прикрепить". Скажу сразу, моей фантазии не хватило: найти место, при креплении ремня к которому переноска винтовки была удобной и при этом ремень не мешал бы манипуляциям с оружием, не удалось.



Абсолютно новым элементом, которым комплектуется ВССМ, стала сошка. Сошка устанавливается на планку Пикатинни. Планки расположены снизу и с обеих сторон разрезной обоймы, которая надевается на глушитель и фиксируется на нем стягивающими обойму винтами. Конструкция сошки и обоймы таковы, что минимальная высота линии огня при стрельбе с сошки превышает 220 мм и является избыточной. "Стелиться" по поверхности, минимизируя силуэт, при стрельбе с использованием предлагаемой сошки типа "а-ля Harris" уже не получится.





Кроме сошки, на обойму можно устанавливать другие элементы, например, входящую в комплект рукоятку. Наличие в комплекте винтовки рукоятки — вопрос спорный, поскольку винтовка не является штурмовым оружием. Назвать рукоятку недостатком, конечно, никак нельзя, но целесообразность ее установки на винтовку вызывает сомнения.



Последним элементом, отличающим комплектацию ВССМ от прежнего "Винтореза", является дополнительное звено шомпола. Теперь шомпол свинчивается из двух частей и имеет практически вдвое большую длину, что здорово облегчает чистку глушителя винтовки.



Продолжение следует… С начала 90-х годов XX века, практически сразу после падения "железного занавеса" на интересующихся историей и современным положением дел в части стрелкового оружия СССР и новой России обрушился вал разной информации. Открыты были все возможные каналы, и люди вдруг стали узнавать о, казалось бы, секретных и уникальных образцах, разработанных отечественными конструкторами.Самой первой реакцией на подобную информацию была эйфория: что ни образец, то уникум. Многие наверняка помнят циклы статей во вдруг появившихся оружейных и "где-то рядом" журналах о "русском шепоте", "штурмовом конструкторе для спецназа" и т. д., и т. п. Время шло, безудержный восторг сменялся более взвешенными оценками, а затем все громче и громче стали слышны голоса о "безнадежно устаревшем", "не соответствующем современным требованиям", "требующем модернизации".Опуская вопрос о том, кем и на базе каких аргументов принимались решения о модернизации конкретных образцов. Поскольку это вопрос отдельного, долгого и обстоятельного разговора, хотел бы в данном материале проанализировать результат модернизации верой и правдой служившего Советскому Союзу, а затем и Российской Федерации легендарного "Винтореза".Винтовка разработана коллективом конструкторов ЦНИИточмаш под руководством Петра Ивановича Сердюкова (08.12.1945 г). Предназначена для поражения целей с минимальным уровнем демаскирующих стрелка факторов на дальностях до 400 м.Винтовка автоматическая, допускает ведение стрельбы как одиночными выстрелами, так и очередями. Запирание ствола осуществляется на шесть боевых упоров при повороте затвора. Комплектуется оптическим прицелом ПСО-1М2-1 и ночным прицелом 1ПН51. На ствольной коробке с левой стороны маркируются номера дневного и ночного прицелов, поставляемых с винтовкой. В комплект поставки входят пять 10-зарядных магазинов, ремень автоматный 6Ш5 для переноски оружия, подсумок 6Ш18 для магазинов и ЗИП, пенал с принадлежностью для чистки, масленка и шомпол.Оптические и ночные прицелы устанавливаются на стандартную боковую планку, расположенную с левой стороны ствольной коробки. Установка и снятие прицелов производятся без использования инструмента, производятся быстро и при правильной регулировке зажима затруднений не вызывают. Вопреки расхожему мнению, при переустановке прицелов (даже многократной) бой винтовки не изменяется.Кроме оптического, винтовка имеет механический открытый прицел, на планке которого имеются деления от "10" до "42", соответствующие дальностям от 100 до 425 метров. Дискретность установки дальности составляет 25 метров.Все описанное выше великолепие "перестало отвечать" и "требовало модернизации". Немедленной и, видимо, любой. Любой ценой в том числе.На сцену приглашается модернизированный вариант "Винтореза" — изделие 6П29М "Винторез-М".Из видимых изменений внимание сразу привлекает новый металлический приклад скелетного типа с регулируемым по длине затыльником приклада и регулируемой по высоте щекой. Следующим видимым отличием является отсутствие боковой планки. Ее функцию теперь несет планка Пикатинни, установленная на откидывающейся крышке ствольной коробки.Место прицела ПСО-1М2-1 теперь занимает прицел 1П86 переменной кратности увеличения, которая изменяется дискретно, имея два значения: 1и 4Дальнейшие изменения касаются комплектации винтовки. Теперь в комплект модернизированного "Винтореза" входит четыре 10-зарядных и четыре 20-зарядных магазина. Последнее является, очевидно, положительным моментом, поскольку стрельба из "Винтореза" и подобного ему оружия всегда ведется на небольших дальностях, крайне редко превышающих 100-метровый рубеж, и в этих ситуациях повышенная вместимость магазина обеспечивает существенно большую практическую скорострельность. Если раньше бойцы всеми правдами и неправдами стремились прихватить хотя бы один "валовский" магазин в командировку, то теперь этот вопрос можно считать закрытым. Немного расстраивает то, что в комплектацию не входит подсумок для магазинов. Хочется верить, что в будущем это недоразумение будет устранено. Как и ранее, в комплект входит ремень для переноски винтовки. В отличие от ранее входящего в комплект широкого автоматного ремня 6Ш5, обладающего высокой прочностью и близкой к оптимальной жесткостью, ВССМ комплектуется узким и крайне "вертким" ремнем. Кроме того, винтовка ВССМ не имеет задней антабки, в связи с чем владельцу придется фантазировать на тему "где ремень бы прикрепить". Скажу сразу, моей фантазии не хватило: найти место, при креплении ремня к которому переноска винтовки была удобной и при этом ремень не мешал бы манипуляциям с оружием, не удалось.Абсолютно новым элементом, которым комплектуется ВССМ, стала сошка. Сошка устанавливается на планку Пикатинни. Планки расположены снизу и с обеих сторон разрезной обоймы, которая надевается на глушитель и фиксируется на нем стягивающими обойму винтами. Конструкция сошки и обоймы таковы, что минимальная высота линии огня при стрельбе с сошки превышает 220 мм и является избыточной. "Стелиться" по поверхности, минимизируя силуэт, при стрельбе с использованием предлагаемой сошки типа "а-ля Harris" уже не получится.Кроме сошки, на обойму можно устанавливать другие элементы, например, входящую в комплект рукоятку. Наличие в комплекте винтовки рукоятки — вопрос спорный, поскольку винтовка не является штурмовым оружием. Назвать рукоятку недостатком, конечно, никак нельзя, но целесообразность ее установки на винтовку вызывает сомнения.Последним элементом, отличающим комплектацию ВССМ от прежнего "Винтореза", является дополнительное звено шомпола. Теперь шомпол свинчивается из двух частей и имеет практически вдвое большую длину, что здорово облегчает чистку глушителя винтовки.Продолжение следует… Ingenegr Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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