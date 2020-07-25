|
Новый митинг в Хабаровске: Семечки для голубей и «10 человек в секунду»
25 июля 2020, 07:30 • 173 • В России
Уже знаменитая у всей России Хабаровская Суббота, похоже, побьет свой же рекорд двухнедельной давности. Пока митинг только раскачивается, на площадь Ленина пришли около пяти тысяч человек. Но как только митинг сдвинулся с места и пошел по проспектам, по местной традиции, сразу увеличился до 20 (многие хабаровчане любят именно шествия и приходят сюда, чтоб «пройтись»).
Лозунги пока в рамках местной традиции – о свободе и ФургалеФото: Борис КОКУРИН
Как говорят, полицейские:
- Черт знает, сколько вас тут. Но, по нашим подсчетам, проходят 10 человек в секунду... А колонна движется мимо них уже четверть часа…
Как только митинг сдвинулся с места - сразу увеличился до 20 тысяч человекФото: Борис КОКУРИН
Появились и признаки хорошего шоу.
Коммунисты, например, под гимн СССР раздают демонстрантам кульки с семечками (отсыл к словам и.о. губернатора Дегтярева «хватит кормить на площади голубей, они и так уже самые жирные в мире»).
Появились и признаки хорошего шоуФото: Борис КОКУРИН
Раздают воду.
Замечены религиозные активисты с сумасшедшими плакатами.
Лозунги не отличаются большим разнообразием, но на это раз Мишу выйти не просили. Все отлично знают, что губернатор (Михаил Дегтярев) улетел подальше от митинга, в Охотск.
О новом губернаторе словно забылиФото: Борис КОКУРИН
Интересно - все мрачные ожидания, что митинг станет сугубо анти-Дегтяревским, пока не оправдываются. О новом губернаторе словно забыли.
Митинг в Хабаровске: давайте посчитаем, сколько человек участвует.
Хотя местные телеграм-каналы сообщают - протестующие приготовили Дегтяреву сюрприз: сотни шариков с надписью «До свидания, наш ласковый Миша».
Лозунги пока в рамках местной традиции – о свободе и Фургале.
Мрачные ожидания, что митинг станет сугубо анти-Дегтеревским, пока не оправдываютсяФото: Борис КОКУРИН
К митингующим примкнули специально приехавшие из Бикина. Говорят, из Комсомольска выдвинулась автоколонна, которая грозит перекрыть Амурский мост (самый большой в России после Крымского).
Впрочем, пока митинг в своей миролюбивости, не отличается от предыдущих. Никаких проблем с полицией. Наоборот, то и дело раздаются лозунги «Полиции спасибо!».
Припарковались гости из солнечного РостоваФото: Борис КОКУРИН
Напомним, что 20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. До этого политика задержали возле его дома по подозрению в организации убийств двух предпринимателей в 2004 и 2005 годах. Сейчас он находится под арестом в Москве.
Пока митинг по миролюбивости не отличается от предыдущихФото: Борис КОКУРИН
В день подписания документа о сложении губернаторских полномочий президент предложил пост губернатора Михаилу Дегтярёву. На следующий день врио главы региона уже был в Хабаровске.
Замечены религиозные активисты с сумасшедшими плакатамиФото: Борис КОКУРИН
Никаких проблем с полициейФото: Борис КОКУРИН
Новый митинг в Хабаровске: Семечки для голубей и «10 человек в секунду».Пока в акции принимают участие около 20 тысяч человек. Мероприятие проходит спокойно, под присмотром полиции. На месте работают корреспонденты «Комсомольской правды», вот первый репортаж
Подпишитесь на нас
Загрузка...
173
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 июля 2020, 02:00
|
23 июля 2020, 12:05
|
20 июля 2020, 04:00
|
18 июля 2020, 15:00
|
18 июля 2020, 09:25
|
21 июля 2020, 06:00
|
19 июля 2020, 00:00