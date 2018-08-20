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Новый мировой порядок Путина и Меркель

20 августа 2018, 11:24  •  95 • Аналитика

Неожиданная встреча Путина и Меркель под Берлином, взбудоражившая американскую прессу, закончилась без конкретных договоренностей, с облегчением отметили западные СМИ. Однако они явно поторопились, посчитав переговоры безрезультатными.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье подвел итоги переговоров Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, назвав их «длительными и обстоятельными». Сама встреча состоялась вечером в субботу во дворце Мезеберг в 70 км от Берлина и продлилась три часа, причем часть времени лидеры общались с глазу на глаз – даже без переводчиков.

Уже само известие об этой встрече в понедельник стало полной неожиданностью для американской печати и вызвало у нее серьезную озабоченность. Там решили, что между Россией и Германией может быть заключен некий «Мезебергский пакт» в противовес США, которые вводят все новые санкции против РФ, а ФРГ давят торговыми пошлинами.

Тем не менее, как сообщил Песков, никаких конкретных договоренностей по итогам встречи достигнуто не было, а потому западная пресса на радостях поспешила назвать ее безрезультатной и даже вспомнила о «длительной истории охлаждений и сближений» Путина и Меркель, в которой так и не удалось достигнуть какого-то серьезного сдвига.

Однако западные СМИ все же несколько поспешили со своей оценкой. Еще до поездки Путина в Германию Песков отмечал, что это будет «сверка часов по важнейшим проблемам». Это же пресс-секретарь президента подтвердил и в воскресенье. При этом он добавил, что цели достигнуть каких-либо конкретных договоренностей во время прошедшей встречи просто не стояло.

Важно обратить внимание на то, какие вопросы были приоритетными на этих переговорах и в каком контексте шло их обсуждение. Во-первых, это «Северный поток – 2». Да, конечно, Меркель произнесла стандартную фразу о необходимости сохранить украинский транзит газа в Европу, на которую Путин ответил не менее стандартно – что газопровод не закрывает возможности поставок через Украину, а эти поставки просто-напросто должны быть экономически обоснованными. Но куда важнее, что оба лидера еще раз закрепили общий подход, заключающийся в том, что они рассматривают «Северный поток» исключительно как коммерческий проект и выступают против его политизации.

Более того, обсуждались различные механизмы по защите проекта от возможных санкций США, которые, как сообщала в воскресенье американская пресса, уже находятся в высокой стадии проработки. «Есть понимание, что, безусловно, проект абсолютно коммерчески выгоден, конкурентен и поэтому необходимо принять меры, чтобы оградить его от возможных неконкурентных и незаконных нападок со стороны третьих государств, с тем, чтобы в конечном итоге выйти на завершение этого проекта», – подчеркнул Песков. То есть фактически Берлин и Москва «сверили часы» по готовности вместе противостоять санкционной политике США по «Северному потоку».

Германский политолог Александр Рар уверен, что иного варианта развития в этом вопросе просто не могло быть. Пойдя на поводу у США, «немцы бы просто расписались в своем полном вассальстве после того, как 50 лет строили энергетический альянс с Россией и договорились о построении большой второй трубы», заявил он газете ВЗГЛЯД.

\Во-вторых, Меркель и Путин оба выразили озабоченность ситуацией в Сирии и потоком беженцев из этой страны. При этом российский президент предлагает ФРГ и ЕС способствовать возвращению беженцев в САР, предпринимая совместные с РФ усилия по восстановлению инфраструктуры в пострадавшей от войны стране. Вариант вполне заманчивый для канцлера, ведь беженцы стали одной из главных проблем, подтачивающих ее внутриполитические позиции. Сама она отметила улучшение обстановки в Сирии, необходимость предотвращения гуманитарной катастрофы в провинции Идлиб, контролируемой террористами, и в стране в целом.

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«Абсолютно новая глава там открывается. Война в Сирии закончена, и сейчас туда могут вернуться беженцы – это позитивно», – подчеркнул Рар. Восстановление Сирии совместными усилиями разных государств с подачи России дает громадный шанс для небывалого сотрудничества между странами, указал эксперт.

В-третьих, лидеры РФ и ФРГ абсолютно в унисон выступили по иранскому вопросу. Оба лидера подчеркнули, что ядерная сделка с Ираном должна выполняться, несмотря на односторонний выход из нее США и их попытки заставить другие страны последовать их примеру. Это еще одна тема, где между Россией и Германией есть взаимопонимание, что нельзя плясать под дудочку США, отметил Александр Рар.

Немецкий политолог считает ошибкой полагать, что по этим вопросам Путин и Меркель искали компромиссы. По его мнению, в данном случае речь идет о взаимовыгодном сотрудничестве, а также отказе от того жесткого политического противостояния, которое было несколько месяцев назад.

Еще одной ключевой темой переговоров был украинский вопрос. И даже здесь, несмотря на разность подходов, Путин и Меркель не демонстрировали противоречий и не обменивались взаимными упреками. Напротив, они оба подчеркнули безальтернативность выполнения Минских соглашений, а также выразили сожаление из-за их пробуксовки, которая, кстати, в этот раз не ставилась огульно в вину России.

Более того, канцлер ФРГ предложила президенту РФ план введения миротворцев в Донбасс и создания там международной администрации. Введение миротворческого контингента раньше предлагал и сам Путин, однако существовали разночтения с Западом по поводу конкретных деталей, которые, судя по всему, как раз были одним из предметов обсуждения в Мезеберге.

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«Всем давно уже хочется решения этого конфликта. Видится только один путь – это «голубые каски». Но нужно согласие всех конфликтующих сторон, сейчас будут Украину уговаривать. Я думаю, что эта встреча была подготовительной для встречи в Нормандском формате», – подчеркнул Рар.

Кроме того, не стоит забывать, что это уже вторая встреча лидеров за последние три месяца, причем состоялись они не на нейтральной территории, а в Сочи и под Берлином, что довольно красноречиво свидетельствует о значимости этих диалогов. «Если раньше пытались отказаться от контактов с Россией, то сейчас Меркель и весь мир поняли, что без России новый мировой порядок, который создается, не будет стабилен, поэтому все идут на сотрудничество с Россией, приглашают ее. Это закрытие очень негативного этапа, когда все молчали, вели только монолог. Это позитив», – отметил политолог.

«После этой встречи нельзя говорить о том, что Германия и Россия находятся в стадии холодной войны, они, слава богу, поняли, что в нее нельзя возвращаться.

Еще два года тому назад все это выглядело именно так, были одни споры, никакого позитива», – подчеркнул Рар, добавив, что сейчас же найдены общие вопросы, которые только сообща можно решить, и встреча показала, что больше аспектов для сотрудничества, чем для ссор. «Берлин и Москва практически начинают опять разговор об устроении мира, о конкретных решениях конкретных вопросов и проблем», – резюмировал эксперт.

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