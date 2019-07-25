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Новый министр обороны готов договориться с Ираном, но что скажет "боевой ястреб"- эксперт
25 июля 2019, 19:24 • 62 • В мире
Политолог из Швейцарии Дэниел Уорнер рассказал, сможет ли новый министр обороны США Марк Эспер разрядить обстановку и кто способен этому помешать. По его мнению, Эспер готов договариваться с Ираном, однако он не сможет действовать без оглядки на Джона Болтона, которого называют "боевым ястребом США". Последний же по Ирану придерживается неуступчивой позиции. Он настроен резко против Ирана, диалога с ним и вообще против политического соглашения с Тегераном по поводу ядерного оружия.
Новый министр обороны США Марк Эспер готов договариваться с Ираном. Причем без уловий. При этом, отметил политолог из Швейцарии Дэниел Уорнер, одного желания нового главы Пентагона недостаточно. Очевидно, что чиновник будет координировать свои решения с "боевым ястребом" США Джоном Болтоном.
Несмотря на то что Эспер полагает, что принцип "око за око" в ситуации с Персидским заливом и захватом танкеров, неправильный, ему придется согласовывать свои действия с Болтоном. А ведь именно он, советник американского лидера, настроен резко против Ирана, диалога с ним и вообще против политического соглашения с Тегераном по поводу ядерного оружия, напоминает телеканал "360".
Однако сам факт намерения со стороны США поговорить с Ираном без условий - уже позитивный шаг.
Впрочем, турбулентность в этом вопросе есть у Европы. Новым премьер-министром Великобритании ранее стал Борис Джонсон, указывает политолог.
По его мнению, не исключено, что новоиспеченный лидер Великобритании с легкостью может решить выйти из сделки с Ираном. А это, в свою очередь, сильно затруднит ситуацию и сделает договор гораздо слабее. Иран же, по словам политолога, в этом случае откажется выполнять соглашения.
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