Новый министр обороны готов договориться с Ираном, но что скажет "боевой ястреб"- эксперт

Новый министр обороны США Марк Эспер готов договариваться с Ираном. Причем без уловий. При этом, отметил политолог из Швейцарии Дэниел Уорнер, одного желания нового главы Пентагона недостаточно. Очевидно, что чиновник будет координировать свои решения с "боевым ястребом" США Джоном Болтоном.

Несмотря на то что Эспер полагает, что принцип "око за око" в ситуации с Персидским заливом и захватом танкеров, неправильный, ему придется согласовывать свои действия с Болтоном. А ведь именно он, советник американского лидера, настроен резко против Ирана, диалога с ним и вообще против политического соглашения с Тегераном по поводу ядерного оружия, напоминает телеканал "360".

Однако сам факт намерения со стороны США поговорить с Ираном без условий - уже позитивный шаг.

Впрочем, турбулентность в этом вопросе есть у Европы. Новым премьер-министром Великобритании ранее стал Борис Джонсон, указывает политолог.

По его мнению, не исключено, что новоиспеченный лидер Великобритании с легкостью может решить выйти из сделки с Ираном. А это, в свою очередь, сильно затруднит ситуацию и сделает договор гораздо слабее. Иран же, по словам политолога, в этом случае откажется выполнять соглашения.