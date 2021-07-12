Новый мем от Лаврова: Глава МИД уел американца

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил над переводчиком американской делегации.

В Сети появилось видео с переговоров Сергея Лаврова и Джона Керри, который прибыл в Москву в качестве спецпосланника президента США по климату. До переговоров Лавров подшутил над переводчиком американской делегации.

"А он не закончил МГИМО!" - шутливо произнёс министр.

Ранее глава внешнеполитического ведомства России указал, что нынешний визит представителя Штатов является весьма своевременным.

"Считаю также ваш визит важным и позитивным сигналом с точки зрения развития двусторонних отношений, снятия в них напряжённости и налаживания предметной и профессиональной работы в тех областях, где мы можем находить общие знаменатели", - подчеркнул Лавров.

Спецпосланник президента США по климату Джон Керри выразил удовлетворение готовностью России работать по климатической повестке.