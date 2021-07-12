Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кучма признался в большом обмане украинцев с Россией
«Российские военные» нанесли удар по ВМС Украины
Зеленского может предать его же охрана: Эксперт раскрыл расклад сил на Украине
Афганский бумеранг всегда возвращается. Предательство России, которого больше не...
Главная / Политика

Новый мем от Лаврова: Глава МИД уел американца

12 июля 2021, 19:30  •  307 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров пошутил над переводчиком американской делегации.
В Сети появилось видео с переговоров Сергея Лаврова и Джона Керри, который прибыл в Москву в качестве спецпосланника президента США по климату. До переговоров Лавров подшутил над переводчиком американской делегации.
"А он не закончил МГИМО!" - шутливо произнёс министр.
Ранее глава внешнеполитического ведомства России указал, что нынешний визит представителя Штатов является весьма своевременным.
"Считаю также ваш визит важным и позитивным сигналом с точки зрения развития двусторонних отношений, снятия в них напряжённости и налаживания предметной и профессиональной работы в тех областях, где мы можем находить общие знаменатели", - подчеркнул Лавров.
Спецпосланник президента США по климату Джон Керри выразил удовлетворение готовностью России работать по климатической повестке.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






307
Источник
Похожие новости
12 июля 2021, 12:10
Морской бой с русскими не удался: фрегаты Черноморского флота идут наперерез НАТО
12 июля 2021, 03:00
Пушков отреагировал на невыдачу Литвой Тихановской
12 июля 2021, 06:40
Россия и Китай нанесут удары, на которые США не смогут ответить - Defense News
12 июля 2021, 00:15
Провокация с Defender поставила США под удар - СМИ
12 июля 2021, 14:00
Китайцы дипломатично объяснили ситуацию с русской вакциной от COVID-19
12 июля 2021, 17:40
Эти слова воспринимаются в штыки: Путин опубликовал "украинскую" статью
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 июля 2021, 18:45
Кучма признался в величайшем обмане. Гордон в восхищении: "Лучший президент!"
10 июля 2021, 21:40
На Украине переняли нацистскую практику: Русским в магазин вход воспрещён
07 июля 2021, 10:15
Каннский фестиваль начался с оскорблений Путина
10 июля 2021, 18:00
"Визгов будет": Военкор предложил эффективное наказание после избиения русского мальчика в Киргизии
06 июля 2021, 13:10
Намёк от Шойгу: После МИД РФ предупреждение Лондону пришло и от Минобороны
08 июля 2021, 05:30
Из Украины делали военную державу: Американцы догадались, почему план провалился
06 июля 2021, 21:25
Будут огромные жертвы: Украину списали на пушечное мясо
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.