|
Новый мем от Лаврова: Глава МИД уел американца
12 июля 2021, 19:30 • 307 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров пошутил над переводчиком американской делегации.
В Сети появилось видео с переговоров Сергея Лаврова и Джона Керри, который прибыл в Москву в качестве спецпосланника президента США по климату. До переговоров Лавров подшутил над переводчиком американской делегации.
"А он не закончил МГИМО!" - шутливо произнёс министр.
Ранее глава внешнеполитического ведомства России указал, что нынешний визит представителя Штатов является весьма своевременным.
"Считаю также ваш визит важным и позитивным сигналом с точки зрения развития двусторонних отношений, снятия в них напряжённости и налаживания предметной и профессиональной работы в тех областях, где мы можем находить общие знаменатели", - подчеркнул Лавров.
Спецпосланник президента США по климату Джон Керри выразил удовлетворение готовностью России работать по климатической повестке.
Подпишитесь на нас
307
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 июля 2021, 18:45
|
10 июля 2021, 21:40
|
07 июля 2021, 10:15
|
10 июля 2021, 18:00
|
06 июля 2021, 13:10
|
08 июля 2021, 05:30
|
06 июля 2021, 21:25