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Новый Майский указ Путина: Продолжительность жизни 78 лет, бедность уменьшить вдвое, Россия в пятерке мировых экономик, нулевая смертность на дорогах

07 мая 2018, 20:54  •  90 • В России

Сразу после инаугурации Владимир Путин поручил правительству обеспечить достижение следующих национальных целей развития России на период до 2024 года:

- обеспечение устойчивого естественного роста численности населения России

- повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет);

- обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции

- снижение в два раза уровня бедности

- улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно

- увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 % от их общего числа

- обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере

- вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов.

Полная речь Владимира Путина на инаугурации.

Кабмину поручено до 1 октября представить для рассмотрения национальные проекты по направлениям:

- демография

- здравоохранение

- образование

- жильё и городская среда

- экология

- безопасные и качественные автомобильные дороги

- производительность труда и поддержка занятости

- наука

- цифровая экономика

- культура

- малое и среднее предпринимательство

Необходимо обеспечить увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7Фото: Алексей ФОКИН

ДЕМОГРАФИЯ

- увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет

- увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7

- увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, и до 55 % доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом

- создать условия для трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100 % доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет

- реализовать программы повышения качества жизни граждан старшего поколения

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

- снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения), смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения), младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)

Крымские пограничники отрабатывают освобождение "захваченного" судна в Азовском море

- ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

-обеспечение охвата всех граждан профосмотрами не реже одного раза в год

- разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, развития детского здравоохранения

Одна из задач - внедрение образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучениюФото: Анатолий ЖДАНОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

- вхождение России 10 ведущих стран мира по качеству общего образования

- внедрение образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный процесс

Воля для шестерых: как сложилась судьба пожизненно осуждённых, которым удалось выйти на свободу

- формирование системы выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

- формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими

- формирование системы профессиональных конкурсов

ЖКХ

- обеспечение доступным жильём семей со средним достатком, приобретение ими жилья с использованием ипотечного кредита менее 8 %

- увеличение объёма жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год

- кардинальное повышение комфортности городской среды

- модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе установлением ограничений на использование устаревших технологий

- снижение административной нагрузки на застройщиков

- обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при условии сохранения и развития зелёного фонда

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Необходимо увеличить объём жилищного строительстваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЭКОЛОГИЯ

- эффективное обращение с отходами, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов

- кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20 процентов совокупного объёма выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязнённых городах

- повышение качества питьевой воды для населения

- экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, и сохранение уникальных водных систем, включая озёра Байкал и Телецкое

- реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу

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Необходимо увеличение мощностей морских портовФото: Александр ГЛУЗ

ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ

- увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяжённости не менее чем до 50 процентов

- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом

- снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня, не превышающего четырёх человек на 100 тыс. населения (к 2030 году – стремление к нулевому уровню смертности)

- увеличение мощностей морских портов, включая порты Дальневосточного, Северо-Западного, Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов;

- развитие Северного морского пути и увеличения грузопотока по нему до 80 млн. тонн

- сокращения времени перевозки контейнеров железнодорожным транспортом, в частности с Дальнего Востока до западной границы Российской Федерации до семи дней, и увеличение объёма транзитных перевозок контейнеров железнодорожным транспортом в четыре раза

- увеличение пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в полтора раза, до 180 млн. тонн

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

Инаугурация президента России 7 мая 2018. Прямая онлайн-трансляция

- рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 % в год

- привлечение к участию в реализации указанной национальной программы не менее 10 субъектов ежегодно;

- стимулирование внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений

НАУКА

- присутствие России в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях

- обеспечение привлекательности работы в России для российских и зарубежных ведущих учёных и молодых перспективных исследователей

- создание научных центров мирового уровня, включая сеть международных математических центров и центров геномных исследований

- создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня

КУЛЬТУРА

- укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России

- обеспечения детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами

- создание виртуальных концертных залов не менее чем в 500 городах

- модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и кукольных театров путём их реконструкции и капитального ремонта

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

- увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн. человек

- упрощение налоговой отчётности для предпринимателей

- упрощение доступа к льготному финансированию

ВОПРОС ДНЯ

Какие у вас ожидания от четвертого срока Путина?

Виталий ТРЕТЬЯКОВ, декан Высшей школы телевидения МГУ:

- Главная наша проблема - демографическая. Ее и выделил Путин. Нам нужно больше людей, чем есть сегодня. Сейчас тут ведется большая работа. Но пока это позволяет лишь сохранять то число людей, которое у нас есть. Нужен рывок. Для этого надо менять внутриэкономический курс.

В Кремле сирень раскрылась навстречу Путину

Михаил ЛЕОНТЬЕВ, замглавы «Роснефти» по связям с общественностью:

- Такие же, как и у самого Путина. Он задачи объявил, и они совпадают с моими ожиданиями. Наша главная цель - экономический прорыв. У нас все в порядке, кроме экономики. Тут нам придется делать рывок, деваться некуда. На это уйдет время.

Анатолий ВАССЕРМАН, публицист:

- Надеюсь, мы наконец начнем использовать собственные возможности, производить собственные продукты и товары.

Сергей МАРКОВ, директор Института политических исследований:

- Чтобы Россия стала привлекательной для жизни. Чтобы к нам стремились приезжать, как в Италию или Испанию. Чтобы молодые люди мечтали перебраться к нам и сделать карьеру в нашей стране.

Владимир СОЛОВЬЕВ, телеведущий:

- Рост благосостояния граждан, как это и было обещано. А вот во внешней политике я не думаю, что будут изменения. Наша позиция здесь тверда и последовательна.

Никита ИСАЕВ, директор Института актуальной экономики:

- Никаких. Не думаю, что наступят радикальные экономические реформы.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Изменения в образовании. Учителя должны не просто зубрить с детьми таблицу умножения, но и воспитывать их, объяснять, что такое хорошо, а что такое плохо. Вспомните о советских стандартах. Должна быть единая образовательная программа по всей стране, единый учебник истории. Высшее образование должно стать социальным лифтом, а то у нас получат диплом юриста в коммерческом вузе и потом продают айфоны. Нам нужны новые ученые, инженеры и конструкторы.

Антон, читатель сайта KP.RU:

- Повышение зарплат, снижение цен в магазинах, уменьшение тарифов на ЖКХ. Конечно, жизнь немного улучшилась, но всегда есть куда стремиться.

Ирина, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Необходимо разобраться с кредитами. У многих людей они висят мертвым грузом. Нужно убрать микрокредитные организации, которые топят страну.

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