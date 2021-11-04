Новый максимум: в России за сутки скончались 1195 пациентов с коронавирусом

В России третий день подряд фиксируется антирекорд по числу умерших от осложнений, вызванных коронавирусом. За прошедшие сутки скончались 1195 пациентов с COVID-19. За этот период в стране выявлено 40 217 заболевших — в 19 регионах РФ зафиксировано более 500 новых случаев коронавируса. Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 243 255. Эксперты предупредили о риске появления в стране новых штаммов коронавируса из-за роста числа зарубежных поездок россиян в нерабочие дни.

За прошедшие сутки в России выявлено 40 217 случаев заболевания коронавирусом, полностью выздоровели 31 928 человек, 1195 скончались. В стране третий день подряд фиксируется новый антирекорд по числу умерших от осложнений COVID-19. Накануне этот показатель составил 1189 человек, а днём ранее — 1178.

С начала пандемии в РФ подтверждено 8 673 860 случаев COVID-19. Полностью вылечились 7 477 366 пациентов. Общее число летальных исходов достигло 243 255.

В Москве за сутки выявлено 6305 заболевших, в Санкт-Петербурге — 3271, в Подмосковье — 2732. Ещё в 16 регионах зафиксировано более 500 новых случаев COVID-19.

Это Самарская (1603), Воронежская (802) и Нижегородская (799) области, Республика Крым (752), Свердловская область (730), Красноярский (718) и Пермский (709) края, Башкирия (675), Ростовская (649), Саратовская (629), Смоленская (599), Омская (567), Ульяновская (565), Челябинская (539), Брянская (513) и Иркутская (505) области.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране выполнено более 211,2 млн лабораторных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, в том числе 571 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются более 1,9 млн человек.

На фоне сложившейся ситуации руководство Роспотребнадзора направилось в проблемные регионы страны для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса.

«По поручению президента Российской Федерации организован выезд в субъекты руководящего состава центрального аппарата Роспотребнадзора для оказания практической и методической помощи субъектам Российской Федерации с наиболее сложной ситуацией по заболеваемости коронавирусом», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В частности, эксперты проверяют соблюдение ограничительных мер в регионах и режимы дезинфекции в местах массового скопления людей, охват тестированием и соблюдение сроков выдачи результатов тестов, а также ход вакцинации и принципы контроля QR-кодов на объектах.

Специалисты уже побывали в Смоленской, Брянской, Архангельской и Орловской областях, а также в Карелии. Позднее они направились в Новгородскую и Курскую области.

Новые штаммы коронавируса

Тем временем эксперты предупредили о риске появления в России новых штаммов коронавируса. В частности, вирусолог центра имени Гамалеи Александр Бутенко объяснил эту вероятность туристическими поездками россиян в нерабочие дни.

«Снижение заболеваемости будет, но оно могло бы быть ещё больше. Эффект от нерабочих дней был бы более заметным, если бы не совершенно глупое стремление некоторых людей к поездкам сейчас в Турцию, Египет и другие страны», — заявил Бутенко радио Sputnik.

Он отметил, что в поездке люди рискуют заболеть сами, а также стать источниками заражения по возвращении домой. Он добавил, что туристы могут привезти в Россию новые штаммы заболевания.

«Особенно важно, что это могут быть завозы в Россию новых генетических вариантов коронавируса. Потом над ними придётся ломать голову специалистам. Для этих вариантов могут потребоваться новые меры профилактики и лечения», — заключил Бутенко.

Одобрение зарубежных вакцин

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил разрешить применение в стране всех одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцин от COVID-19, не дожидаясь встречных шагов.

«Правительство готово признать иностранные вакцины, но только на, как говорят дипломаты, условиях взаимности. Мне кажется, в сегодняшней сложной ситуации не время идти на принцип и ждать от зарубежных бюрократов одобрения наших прививок, и стоит пойти на исключение», — сказал Титов РИА Новости.

Он выразил мнение, что все одобренные ВОЗ вакцины должны быть разрешены к ввозу и использованию на территории России. «Потом «посчитаемся» и предъявим друг другу претензии, когда эта зараза отступит», — заключил омбудсмен.

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Отрицательный ПЦР-тест

Отрицательный результат теста на коронавирус у переносивших COVID-19 практически всегда указывает на то, что пациент больше не заразен, рассказала замдиректора НИИ имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«В небольшом количестве случаев неправильное взятие мазка, полоскание горла и промывание носа перед процедурой, нарушение условий транспортировки пробы может привести к отрицательному результату у выделяющего возбудитель пациента», — приводит её слова РИА Новости.

При этом эксперт отметила, что высокая чувствительность применяемых тест-систем и отработанная техника свели частоту ложноотрицательных тестов до минимума.