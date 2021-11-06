Новый максимальный показатель: в России за сутки выявлено 41 335 случаев COVID-19

В России зафиксирован новый максимум по количеству выявленных случаев COVID-19 — 41 335 за сутки. Выздоровел 29 201 человек, 1188 скончались. За это же время в стране выполнено 524 тыс. тестов на коронавирус.

За прошедшие сутки в России выявлено 41 335 новых случаев коронавируса. Это новый максимальный показатель с начала эпидемии в России.

За всё время наблюдений в стране зафиксировано 8 755 930 случаев коронавируса. Выздоровели 7 535 172 человека, в том числе — 29 201 за последние сутки. Количество летальных исходов за всё время составило 245 635.

За сутки скончались 1188 пациентов с COVID-19.

Роспотребнадзор сообщает, что за весь период выполнено свыше 212,4 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 524 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1 907 084 человека.

В Москве за сутки выявлено 6880 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге — 3138, в Подмосковье — 3085. Отметим, что в Московской области столь высокий показатель суточной заболеваемости фиксируется впервые с 25 октября.

По данным столичного оперштаба, за 24 часа в городе госпитализированы 1486 человек, скончались 98 пациентов. На ИВЛ в московских больницах находятся 723 человека. Общее число людей, вылечившихся от инфекции, в Москве увеличилось до 1 630 606. За сутки в столице выздоровели 5958 человек.

«Победа над пандемией — это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах», — напомнили в столичном оперштабе.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная тем временем отметила, что поставить точный диагноз коронавируса без лабораторного тестирования невозможно.

«Специфических симптомов, присущих только коронавирусу, нет, поэтому без лабораторного тестирования его диагностировать невозможно», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, заболевший при появлении респираторных симптомов и повышении температуры может заподозрить у себя коронавирус. Вместе с тем эксперт подчеркнула, что для определения диагноза необходимо лабораторное подтверждение, так как у заболевшего может быть грипп или ОРВИ.

МЧС и дезинфекция объектов

В МЧС России сообщили, что с начала 2021 года провели обработку социально значимых объектов на общей площади свыше 14 млн кв. м в рамках борьбы с распространением коронавируса.

«Сотрудники МЧС России проводят активную работу по дезинфекции социально значимых объектов страны. Данные мероприятия направлены на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. С начала 2021 года продезинфицировано 14,2 млн кв. м территорий 4,1 тыс. социально значимых объектов», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В МЧС добавили, что сотрудники пожарно-спасательных гарнизонов продолжают проводить дезинфекцию на объектах в ряде регионов. В частности, такая работа идёт в Тульской, Владимирской, Курской областях и Республике Марий Эл. В перечень обработанных объектов вошли, в частности, скверы, парки и детские площадки.

«За последнее время специалистами МЧС России проведена дезинфекция Киевского, Савёловского, Ленинградского, Белорусского и Казанского вокзалов Москвы», — отметили в ведомстве.

Ожидается, что в ближайшее время санитарная обработка пройдёт и на остальных вокзалах столицы.

Тем временем вакцинированные постояльцы отелей Крыма с 8 ноября могут не предъявлять отрицательные ПЦР-тесты при заселении. Глава республики Крым Сергей Аксёнов в субботу внес изменение в соответствующий указ.

«С 8 ноября 2021 года осуществление приёма и размещения лиц старше 18 лет в средствах размещения и санаторно-курортных организациях возможно при предъявлении сертификата о прохождении вакцинации либо о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг», — приводит РИА Новости цитату из документа.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что система QR-кодов для посещения госучреждений, общепита и культурных объектов действует практически во всех регионах страны.

«Важно, чтобы подлинность этих кодов, будь то справка о перенесённой болезни, код сертификата вакцинации или код теста ПЦР, досконально проверялись на местах. Для того, чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней», — сказала Голикова, отметив, что от этого зависят сроки окончания пандемии для России.