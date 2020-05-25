Новый лазер "изменит войну на море": США похвастались супероружием

Американские военные провели 16 мая в Тихом океане испытания нового лазера для уничтожения вражеских дронов. Об этом рассказало командование Тихоокеанского флота ВМС США.

Установка находилась в носовой части десантно-транспортного корабля USS Portland, который базировался в районе Перл-Харбора. Речь идёт о системе твердотельного лазерного оружия (Solid State Laser Weapons System Demonstrator), разработанной компанией Northrop Grumman.

Также было опубликовано видео. На кадрах можно увидеть яркий луч, который был направлен параллельно воде. После попадания БПЛА загорелся.

Как заявил командир корабля Керри Сандерс, новое супероружие якобы сможет "изменить войну на море". Его слова привёл портал New Atlas.