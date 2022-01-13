Новый курс Токаева подстегнёт русских вернуться. "Мы не должны сидеть сложа лапки" - эксперт

Первые подразделения десантников России из сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты. Не преждевременное ли это решение, учитывая назначение нацистов-русофобов в новое правительство Казахстана, рассказал эксперт.

Россия начала выводить из Казахстана свои подразделения, находившиеся там в рамках миссии ОДКБ, первое подразделение русских десантников уже вылетело из Алма-Аты. Насколько верно такое решение, учитывая, кого недавно назначили на должность министра информации Казахстана, прокомментировал Царьграду директор Центра политического анализа и социальных исследований политолог Павел Данилин.

Речь идёт о назначении Аскара Умарова главой Министерства информации и общественного развития. Политик известен своей нетерпимой позицией к России, русским, русскому языку, а также Дню Победы в Великой Отечественной войне и русским СМИ.

Политолог пояснил, что в случае с миротворцами ОДКБ главное - это не получение поддержки со стороны России, а "демонстрация". И демонстрация удалась. К законному президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву присоединилась значительная часть общества, поэтому теперь перед ним стоит задача эту поддержку сохранить.

У этой значительной части общества отношение к войскам ОДКБ, мягко говоря, не позитивное. Это тоже нужно понимать,

- объяснил политолог оперативный вывод миротворцев из Казахстана.

Он добавил, что значимая часть общества Казахстана воспитана в духе русофобии и нацизма. Может быть, не значительная, но значимая. И эта значимая часть общества в том числе и в первую очередь находится в элитах.

Поэтому да, поддержка таких людей, как Умаров, для Токаева нужна. Другое дело, что мы не должны смотреть на это сложа лапки,

- подчеркнул Павел Данилин в беседе с Царьградом.

В этой связи он поддержал позицию главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и главы Россотрудничества Евгения Примакова, которые отказались от контактов и сотрудничества с Аскаром Умаровым. Эксперт отметил, что русских в Казахстане и так осталось порядка трёх миллионов, так как многие уехали из-за политической дискриминации.

А с Умаровыми во главе государства они будут подвергаться и другой дискриминации… Я думаю, что это подстегнёт возвращение русских на Родину,

- указал политолог.

По его мнению, чем больше русских вернётся на Родину, тем лучше.