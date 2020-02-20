Новый кризис в парламенте Молдовы

Беглый олигарх Плахотнюк всё ещё оказывает влияние на молдавских депутатов
В молдавском парламенте вновь кризис – на этот раз в Демократической партии: после того, как из парламентской фракции ДПМ в среду вышла группа депутатов, заговорили о расколе партии.
Шестеро уже бывших демократов заявили о создании независимой парламентской группы.
«Мы покидаем команду ДПМ. Будем следить за деятельностью правительства, мы будем открыты для сотрудничества и будем следить за тем, чтобы Молдова продолжала идти по европейскому пути. Сегодня всё идёт в неправильном направлении. Мы готовы работать дальше с теми, кто готов проводить транспарентную политику»,
– рассказал экс-спикер парламента Андриан Канду на совместном брифинге.
Канду объяснил недовольство бывших демократов тем, что фракция демократов не поддержала вотум недоверия министру иностранных дел за его высказывания о положительной роли российских миротворцев. Также он отметил отсутствие диалога внутри самой Демократической партии.
«Даже руководство партии не может дать ясного ответа, где находится ДПМ – у власти или в оппозиции. Мы видим, впрочем, что руководство партии предпочло формирование правящей коалиции с социалистами, избежав, однако, более широких переговоров. В то же время, метод с помощью, которого они ведут переговоры, свидетельствует об их трусливости»,
– уверен экс-спикер.
И добавил, что группа бывших демократов полностью поддержит декларацию о европейской интеграции, которая была предложена блоком ACUM, а ещё – потребует закрепления курса на евроинтеграцию в Конституции страны.
Напомним, в настоящее время у Социалистической партии Молдовы в парламенте 36 мандатов, у Демократической – теперь 24 мандата, у блока ACUM – 25, у партии «Шор» – 7. Кроме того, в парламенте есть несколько независимых депутатов от одномандатных округов.
Лидер ДПМ Павел Филип не удивился и заявил, что это событие было предсказуемо.
«Это предсказуемое решение, учитывая некоторые события последних месяцев. Речь идёт больше, чем о расхождении взглядов партии и этой группы»,
– прокомментировал это событие Филипп.
По мнению же молдавских политологов, вышедшие из ДПМ депутаты – люди Плахотнюка.
«Верные люди Плахотнюка решили расстаться с ДПМ и начать свою игру по объединению всех деструктивных сил, работающих на подрыв хрупкой стабильности в Молдове. Иными словами, Альянс Канду / Плахотнюк – Шор – Санду – Нэстасе становится реальностью»,
– не сомневается советник президента Молдовы Эрнест Варданян.
Да и сам экс-спикер не скрывает того факта, что свой выход из партии согласовал с беглым молдавским олигархом Владом Плахотнюком и получил от него «добро».
«Это правда, что прошлой ночью я позвонил ему. Я должен был это обсудить с человеком, который сделал существенный вклад в развитие ДПМ. Он ответил, что «вы взрослые люди, если считаете, что должны – делайте»,
– рассказал Канду в эфире передачи Publika Report на Publika TV.
Политолог Михаил Амерберг считает: «Произошло то, что давно назревало в ДПМ. Плахотнюковское ядро само себя вывело за рамки. Именно эти персонажи, на которых клейма негде ставить совсем недавно пытались расшатать ситуацию в стране, пытаясь создать "теневое правительство". Именно на них делала ставку Майя Санду со своим соглашением о "незыблемости проевропейского пути"».
Политологи не исключают, что «группа Канду» в парламенте в ближайшее время вырастет до таких размеров, что принятие любых законов без них станет невозможным, после чего Плахотнюк вновь получит возможность влияния на Молдову.
Соб. корр. ФСК
На фото. Брифинг депутатов, вышедших из фракции ДПМ, источник – NewsMaker
На фото. Брифинг депутатов, вышедших из фракции ДПМ, источник – NewsMaker