Новый кризис в парламенте Молдовы

Беглый олигарх Плахотнюк всё ещё оказывает влияние на молдавских депутатов

В молдавском парламенте вновь кризис – на этот раз в Демократической партии: после того, как из парламентской фракции ДПМ в среду вышла группа депутатов, заговорили о расколе партии.

Шестеро уже бывших демократов заявили о создании независимой парламентской группы.

«Мы покидаем команду ДПМ. Будем следить за деятельностью правительства, мы будем открыты для сотрудничества и будем следить за тем, чтобы Молдова продолжала идти по европейскому пути. Сегодня всё идёт в неправильном направлении. Мы готовы работать дальше с теми, кто готов проводить транспарентную политику»,

– рассказал экс-спикер парламента Андриан Канду на совместном брифинге.

Канду объяснил недовольство бывших демократов тем, что фракция демократов не поддержала вотум недоверия министру иностранных дел за его высказывания о положительной роли российских миротворцев. Также он отметил отсутствие диалога внутри самой Демократической партии.

«Даже руководство партии не может дать ясного ответа, где находится ДПМ – у власти или в оппозиции. Мы видим, впрочем, что руководство партии предпочло формирование правящей коалиции с социалистами, избежав, однако, более широких переговоров. В то же время, метод с помощью, которого они ведут переговоры, свидетельствует об их трусливости»,

– уверен экс-спикер.

И добавил, что группа бывших демократов полностью поддержит декларацию о европейской интеграции, которая была предложена блоком ACUM, а ещё – потребует закрепления курса на евроинтеграцию в Конституции страны.

Напомним, в настоящее время у Социалистической партии Молдовы в парламенте 36 мандатов, у Демократической – теперь 24 мандата, у блока ACUM – 25, у партии «Шор» – 7. Кроме того, в парламенте есть несколько независимых депутатов от одномандатных округов.

Лидер ДПМ Павел Филип не удивился и заявил, что это событие было предсказуемо.

«Это предсказуемое решение, учитывая некоторые события последних месяцев. Речь идёт больше, чем о расхождении взглядов партии и этой группы»,

– прокомментировал это событие Филипп.

По мнению же молдавских политологов, вышедшие из ДПМ депутаты – люди Плахотнюка.

«Верные люди Плахотнюка решили расстаться с ДПМ и начать свою игру по объединению всех деструктивных сил, работающих на подрыв хрупкой стабильности в Молдове. Иными словами, Альянс Канду / Плахотнюк – Шор – Санду – Нэстасе становится реальностью»,

– не сомневается советник президента Молдовы Эрнест Варданян.

Да и сам экс-спикер не скрывает того факта, что свой выход из партии согласовал с беглым молдавским олигархом Владом Плахотнюком и получил от него «добро».

«Это правда, что прошлой ночью я позвонил ему. Я должен был это обсудить с человеком, который сделал существенный вклад в развитие ДПМ. Он ответил, что «вы взрослые люди, если считаете, что должны – делайте»,

– рассказал Канду в эфире передачи Publika Report на Publika TV.

Политолог Михаил Амерберг считает: «Произошло то, что давно назревало в ДПМ. Плахотнюковское ядро само себя вывело за рамки. Именно эти персонажи, на которых клейма негде ставить совсем недавно пытались расшатать ситуацию в стране, пытаясь создать "теневое правительство". Именно на них делала ставку Майя Санду со своим соглашением о "незыблемости проевропейского пути"».

Политологи не исключают, что «группа Канду» в парламенте в ближайшее время вырастет до таких размеров, что принятие любых законов без них станет невозможным, после чего Плахотнюк вновь получит возможность влияния на Молдову.