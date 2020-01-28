Новый коронавирус "сбежал" из лаборатории? В России разработана секретная программа

Автор:

Курганов Дмитрий

Число жертв нового коронавируса 2019-nCoV достигло 80 и продолжает расти. Заражённые выявлены уже практически во всех китайских провинциях, а также более чем в десяти странах мира. В России такие случаи не зарегистрированы. Пока вызывающий тяжёлую форму пневмонии вирус массово поражает людей только в КНР, но темпы роста числа заболевших пугают — их уже почти 2800 человек.

С каждым днём всё больше появляется спекуляций на тему биологического оружия: не был ли вирус умышленно "выпущен на свободу"? Или, наоборот, по ошибке? Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что первый вариант вполне возможен. По её мнению, власть имущие люди, будто играя в компьютерную игру, действуют по принципу "есть враг — уничтожим его", и для них не имеет значения, что люди живые, а не виртуальные.

Число жертв нового коронавируса 2019-nCoV достигло 80 и продолжает расти. Фото: Liu Fang / Globallookpress

А глава ЛДПР Владимир Жириновский вообще уверен, что происходящее в КНР — провокация со стороны США.

Американцы боятся, что им не удастся Китай обогнать или хотя бы вровень быть,

— так политик объяснил логику своей догадки на встрече со студентами и преподавателями Института мировых цивилизаций, которая состоялась в Татьянин день. В качестве примеров аналогичных провокаций он назвал птичий грипп и британскую говядину. При этом лидер либерал-демократов считает, что через месяц распространение вируса прекратится, поскольку лекарство на самом деле существует, и его уже скупают.

Но давайте попробуем найти более весомые аргументы в защиту того, что именно человек стал первопричиной распространения смертельного коронавируса, а не летучие мыши или змеи. Любопытно, что в состав собранного в срочном порядке "чрезвычайного комитета по пневмонии Международного комитета по медико-санитарным правилам" от России вошёл глава Центра ВОЗ по чуме из "Ставропольского противочумного института", доктор биологических наук Владимир Дубянский. Об этом сообщает ставропольский телеканал "Своё ТВ".

Особое внимание привлекает специализация Дубянского. Как отмечает Telegram-канал "Выборный", он считается одним из ведущих специалистов по глобальным эпидемиям и — внимание! — устранению последствий применения биологического оружия.

Конечно, это не означает, что ВОЗ считает такую версию приоритетной, однако вполне может анализировать усугубляющуюся ситуацию и с этой точки зрения. Лучше уж все варианты рассмотреть, даже самые безумные. Режим чрезвычайной ситуации в мировых масштабах объявлять не стали, но постановили собраться через 10 дней, если обстановка не улучшится.

Китай мог заразить сам себя. И весь мир

Больше настораживает другой факт. Два года назад в Ухани был открыт институт вирусологии, в котором находится, как пишут СМИ, ведущая (а то и единственная) биолого-химическая лаборатория Китая. Более 40 миллионов долларов было выделено на строительство нового центра. Наивысший уровень безопасности — четвёртый — свидетельствует о том, что там проводятся исследования самых опасных микроорганизмов, вызывающих смертельные заболевания. Знаменитая лихорадка Эбола — из их числа.

В лаборатории проводятся исследования самых опасных микроорганизмов, вызывающих смертельные заболевания. Фото: Medicimage / Globallookpress

Разумеется, изучают в лаборатории и коронавирусы, поскольку сама идея создания института появилась после вспышки атипичной пневмонии в 2002-2003 годах. Тогда китайские власти в течение нескольких недель замалчивали происходящее, что привело к смерти примерно 800 человек в 30 странах. В Ухани не только разрабатывали вакцины против различных заболеваний, но и хранили в так называемой "вирусной библиотеке" очищенные штаммы. Бывший офицер разведки Израиля Дэни Шохам рассказал, что власти КНР задействовали лабораторию в секретной госпрограмме по разработке биологического оружия.

На первый взгляд, система безопасности на объекте действительно работает по высшему разряду. Сотрудники института всегда переодеваются и принимают дезинфицирующий душ, причём делают это дважды — до и после использования оборудования лаборатории. Внутрь неё работники могут заходить только в герметичных скафандрах, куда подаётся очищенный воздух. Однако всё это — защита от случайного, другим словом, непреднамеренного высвобождения того или иного вируса за пределы учреждения. Но ведь возможен вариант диверсии.

Диверсия или утечка по ошибке?

Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин считает, что она могла быть совершена извне, поскольку травля людей вирусами — это тактика англосаксов, тех же американцев.

Время и место выбрано идеально. Ухань — самый центр страны, крупный транспортный узел. Вспышка эпидемии происходит перед китайским новым годом,

— заметил эксперт.

Время и место выбрано идеально. Ухань — самый центр страны. Фото: Willie Siau / Globallookpress

Впрочем, биолог Ричард Эрбрайт ранее заявлял, комментируя изучение Китаем смертельных вирусов, что система контроля в этой стране надёжностью не отличается, и ситуация может выйти из-под контроля тогда, когда этого ждут меньше всего. Он указал на то, что китайские исследователи в качестве подопытных используют обезьян. В случае побега они могут заразить людей, спровоцировав настоящую эпидемию. Может быть, нечто подобное произошло на этот раз?

До Эболы далеко. И хорошо

И всё же верится слабо. Какое же это биологическое оружие, от которого смертность лишь на 1% превышает "обычный" грипп? Все помнят лихорадку Эбола, которая периодически о себе напоминает. Впервые она заявила о себе в 1976 году, а самая крупная вспышка была в 2014-2016 годах. В этот период времени погибло людей больше, чем за всё остальное время.

Именно вирус Эболы некоторые любители теорий заговора считают идеальным кандидатом на биологическое оружие, приписывая его тем же американцам. Тем более что апробированного лечения до сих пор не существует, только экспериментальные методы, в том числе российские. А вот профилактическая вакцина, которую начали применять во время вспышки 2018-2019 годов, показала отличные результаты. Так вот, средняя смертность от Эболы, по данным ВОЗ, — около 50%. Диапазон для разных крупных вспышек — от 25 до 88%.

Лихорадка Эбола впервые заявила о себе в 1976 году, а самая крупная вспышка была в 2014-2016 годах. Фото: Kieran Kesner / Globallookpress

А теперь сравните с долей летальных исходов в Китае — пока на уровне 3%, хотя, скорее всего, показатель ещё вырастет. К тому же есть уже первые вылечившиеся. Также подавляющее большинство скончавшихся от нового коронавируса — пожилые люди и онкобольные. Да, ослабленному организму действительно тяжело справиться с этой заразой, и недооценивать её не стоит. Но и лепить из неё биооружие массового поражения тоже ни к чему.

Всё ли нам известно

Другой почвой для слухов становятся сообщения в соцсетях вроде "нам всё врут, на самом деле там сотнями умирают". И такие опасения небеспочвенны, ведь правительство Китая далеко не безгрешно, скрывать ту или иную информацию для него не впервой.

Некоторые эксперты именно с этим связывают столь резкий рост числа заболевших и умерших в 20-х числах, то есть через три недели после первого случая (официально он зафиксирован 31 декабря). По заявлению китайских же эпидемиологов, инкубационный период может длиться от 1 до 14 дней. Конечно, на первом этапе распространение вируса происходит медленнее. Тем не менее не исключено, что именно после вмешательства ВОЗ в КНР стали выдавать более объективные данные.

Впрочем, если верить СМИ, источником коронавируса 2019-nCoV действительно стал рынок в Ухани, на котором продавались морские продукты и дикие животные. Как сообщило Центральное телевидение КНР, учёные из китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний исследовали 585 проб, в 33 из которых была обнаружена вирусная нуклеиновая кислота нового типа коронавируса.

До "закрытия" города Ухань с целью не дать вирусу распространиться ещё сильнее из него успели уехать пять миллионов человек. Фото: Xiong Qi / Globallookpress

А больше всего настораживает вот что. До "закрытия" города Ухань с целью не дать вирусу распространиться ещё сильнее из него успели уехать пять миллионов человек. И это только официальные данные, озвученные South China Morning Post со ссылкой на мэра города Чжоу Сяньвана. По его словам, отъезд жителей был вызван как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю. И параллельно нам сообщают, что, оказывается, вирус заразен уже во время инкубационного периода. То есть все эти люди внешне могут быть абсолютно здоровыми, а на самом деле кто-то из них является "биологическим оружием". Всё-таки хочется надеяться, что "применяет" его исключительно природа, а не человек.

Тем временем Роспотребнадзор подготовил пакет мер с целью не допустить распространение нового коронавируса в нашей стране. Их содержание не раскрывается. Ранее на сайте ведомства была опубликована памятка по личной профилактике заболевания, в которой рекомендуется оценивать эпидемиологическую ситуацию в регионе, куда планируется поездка, не посещать рынки, на которых продаются животные и морепродукты, пить только бутилированную воду и есть термически обработанную пищу. Также известно, что в Новосибирске вирусологи разработали тест-систему диагностики опасного заболевания.

Справка Царьграда

Коронавирусы — это микроорганизмы из одноцепочечной молекулы РНК в виде сферы с редкими шипами по форме, как булава, и напоминающие солнечную корону при затмении. Симптомы заражения ими те же, что и при обычном гриппе: температура, сильный насморк, затруднённое дыхание и боль в горле, диарея, головная боль, ломота в суставах.