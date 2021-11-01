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Новый контракт с "Газпромом" поставил Молдавию в затруднительное положение

01 ноября 2021, 10:05  •  199 • Политика
Фото: Geraint Nicholas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Избежавшая топливного кризиса республика может пострадать от внутренних политических потрясений из-за поставок газа
Правительство Молдавии преподнесло новый пятилетний контракт на поставку газа из России как свою победу. Однако эксперты считают, что не все так однозначно: топливо досталось республике довольно дорого, а аудит долга может привести к громким уголовным делам и вызвать серьезные внутренние политические потрясения.
С 1 ноября Кишинев будет платить по 450 долларов на тысячу кубометров газа. Это вдвое меньше, чем пришлось бы отдавать, приобретая топливо на европейском спотовом рынке, но вдвое дороже, чем республика раньше платила "Газпрому". Так что, по оценке аналитиков, Молдавии будет непросто найти деньги на новые поставки газа.
На этом фоне российская сторона не стала "выжимать" из молдавских партнеров больше, чтобы не столкнуться с потоком негатива в информационном пространстве, хотя у "Газпрома" были шансы заключить контракт по более высокой стоимости.
"Можно ли было действовать более жестко? Пожалуй, действительно можно (…), требуя от Молдавии поднапрячься, перестать финансировать армию, потратить деньги на выплату долга и закупку газа",
– считает специалист Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
Вопрос с долгом остался фактически открытым. Изначально "Газпром" называл условием продления контракта оплату накопившейся задолженности, но в итоге согласился на аудиторскую проверку. В Кишиневе настаивают, что это чисто техническая процедура.
"Это исторический долг, он образовался с 2004 года. Уже сколько лет прошло, и Россия никогда не требовала и тут бах – затребовала вернуть этот долг. Мы хотим в этом деле разобраться, тут ничего такого нет. Мы вообще хотим уйти от политики",
– приводит BFM.RU мнение кишиневского политолога Виталия Андриевского.
Вот только по факту без политики не обойдется. Более того, республике грозят серьезные политические внутренние потрясения, поскольку эксперты уверены: задолженность в том или ином размере подтвердится, корни ее потянутся к прежним властям республики. Начнется громкий уголовный процесс, фигурантами которого могут стать лица, представляющие сейчас оппозицию действующей власти. Так что республику ожидают весьма трудные времена. Но, по крайней мере, в домах будет тепло и промышленности не грозит остановка из-за дефицита топлива.
Впрочем, Украину новость о том, что соседняя республика избежала кризиса, не порадовала. Напротив, там раскритиковали Молдавию за новый контракт с Россией. Досталось и Литве, которая договорилась об энергопоставках из Белоруссии.

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