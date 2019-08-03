|
Новый конфуз Трампа: СССР распался, потому что "они решили называть себя Россией"
03 августа 2019, 01:39 • 33 • Политика
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Советский союз прекратил свое существование из-за переименования в Россию. Если быть совсем точными, вся беда в том, что "они решили называть себя Россией".
Как оказалось, у президента США Дональда Трампа свой взгляд на историю. Он полагает, что Советский Союз распался всего лишь, потому что был переименован в Россию. Заявление Трамп сделал в ходе выступления перед сторонниками Республиканской партии в Цинциннати, сообщил телеканал "360".
Цитата Трампа, насмешившая добрую половину мира, выглядит так:
"Помните Советский Союз, когда они все были вместе? - задает вопрос президент США и сам же на него отвечает. - До того, как они решили, что будут называть себя Россией. Когда они были вместе, это всегда было их мечтой, и потом они стали Россией".
Впрочем, ладно. Если даже не принимать во внимание ту роль, что сыграли США в распаде СССР и ужасах 90-х, будем считать, что Трамп просто среднестатистический американец, который уделял внимание не всей мировой истории. Но ведь дело в том, что он делает ошибки и в истории своей страны. Например, в апреле на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что его собственный отец - Фред Трамп, появился на свет в Германии. Хотя доподлинно известно, что Фред родился в Бронксе. Впрочем, это лишь один из примеров. К чему вводить президента в краску.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
33
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 июля 2019, 08:39
|
29 июля 2019, 01:24
|
30 июля 2019, 16:24
|
02 августа 2019, 02:54
|
27 июля 2019, 03:54
|
28 июля 2019, 18:39
|
28 июля 2019, 05:54