Новый конфуз Трампа: СССР распался, потому что "они решили называть себя Россией"

Как оказалось, у президента США Дональда Трампа свой взгляд на историю. Он полагает, что Советский Союз распался всего лишь, потому что был переименован в Россию. Заявление Трамп сделал в ходе выступления перед сторонниками Республиканской партии в Цинциннати, сообщил телеканал "360".

Цитата Трампа, насмешившая добрую половину мира, выглядит так:

"Помните Советский Союз, когда они все были вместе? - задает вопрос президент США и сам же на него отвечает. - До того, как они решили, что будут называть себя Россией. Когда они были вместе, это всегда было их мечтой, и потом они стали Россией".

Впрочем, ладно. Если даже не принимать во внимание ту роль, что сыграли США в распаде СССР и ужасах 90-х, будем считать, что Трамп просто среднестатистический американец, который уделял внимание не всей мировой истории. Но ведь дело в том, что он делает ошибки и в истории своей страны. Например, в апреле на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что его собственный отец - Фред Трамп, появился на свет в Германии. Хотя доподлинно известно, что Фред родился в Бронксе. Впрочем, это лишь один из примеров. К чему вводить президента в краску.