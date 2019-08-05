Новый командующий: Зеленский назначил главу операции в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего объединенными силами – подразделениями, которые ведут боевые действия в Донбассе, им стал генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Владимир Кравченко с 2017 года занимал должность заместителя начальника штаба оперативного командования «Север» сухопутных войск вооруженных сил Украины. Территориями его ответственности были Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская области и Киев.

Нынешнее звание Кравченко было присвоено предыдущим президентом Украины Петром Порошенко.

Чуть ранее лидер партии Зеленского «Слуга народа» и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится, передает ФАН.

«Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами», — сказал украинский чиновник.

По его словам, для возвращения «временно оккупированных территорий» необходим комплекс мер: дипломатия, санкционное давление и решение вопросов внутренней политики, в том числе борьба с коррупцией, информационная политика, экономика, инфраструктура и социальная политика.

Лидер президентской партии заверил, что украинская сторона хочет закончить эту войну, но подобное желание наблюдается «не у всех участников этого процесса». Вопрос предоставления особого статуса для Донбасса будет обсуждаться в стенах Рады, сообщил член команды Зеленского.

Двумя днями ранее стало известно, что

в переговорах в «нормандском формате» или в каким-либо другом составе участников, но посвященном урегулированию в Донбассе, может принять участие глава Белого дома Дональд Трамп.

Об этом рассказал специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Вместе с тем, по словам дипломата, первый вопрос, который надо решить для этого — серьезный настрой России и готовность с ее стороны «прекратить конфликт» на юго-востоке Украины.

«Мы, безусловно, рассмотрели бы такой вариант. И если бы был создан новый формат, куда были бы вовлечены США и кто-то еще, например Великобритания, Франция, Германия, мы тоже готовы поддержать такие встречи», — пояснил представитель американского внешнеполитического ведомства.

В прошло месяце бывший заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша выразил уверенность в том, что конфликт в юго-восточной части страны нужно решать «милитаристским путем», убивая всех, кто взялся за оружие, чтобы участвовать в противостоянии.

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«Наша внешняя политика требует большей жесткости, внутренняя политика требует большей жесткости. Нельзя в стране, где более 15 тысяч жертв, рассказывать, что власть должна идти договариваться с Россией. <...> Если кто-то коллаборанты, то пожалуйста, чемодан — вокзал — Россия», — заявил он в эфире телеканала «112 Украина».

По мнению бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина), подобные заявления киевские власти делали на протяжении всех пяти лет, что ведутся боевые действия в Донбассе, передает НСН.

«За последние пять лет подобных заявлений прозвучало такое огромное количество — едва не каждый день что-то подобное выдавали высшие украинские чиновники», — сказал он, отметив, что ранее подобные слова «старались не замечать».

В свою очередь,

глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук предложил Владимиру Зеленскому подумать над введением автономии в Донбассе.

Политик рассказал, что слышал, как Зеленский одобрил идею создания крымской национальной автономии. Также ему следует поддержать автономию Донбасса, считает лидер партии.

«Автономия Крыма и автономный регион Донбасса», — подчеркнул Медведчук.

Он отметил, что, «Украина не перестает быть унитарным государством», если Зеленский признает автономию в Донбассе.

Украинский посол в Боснии и Герцеговине Александр Левченко призвал киевские власти применить «хорватский сценарий» в отношении Донбасса. Для этого он предлагает внедрить на юго-восточную территорию страны представителей иностранных вооруженных формирований.

При помощи такого сценария удастся решить вопрос выборов на неподконтрольной Киеву территории, считает он.

«Наверное, для Украины более правильный «хорватский сценарий», то есть сценарий привлечения миротворцев, <...> который позволит решить вопрос проведения выборов на временно оккупированной территории», — сказал Левченко.

Дипломат объяснил свой выбор тем, что, по его мнению, хорваты похожи по менталитету на украинцев, так как пришли на Балканы «с верхнего течения Днестра», где сейчас располагаются некоторые украинские области.