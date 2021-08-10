Новый командир украинских десантников Максим Миргородский отдал приказ к наступлению в сторону белорусской границы

Едва Зеленский подписал указ о назначении Миргородского новым командующим десантно-штурмовыми войсками, как новоназначенный полковник, исполненный рвения стать генералом, отдал приказ выступить к белорусской границе. Известно, что выдвижение (а можно сказать, и наступление) десанта поддерживают оперативное командование «Запад» (начальник – полковник Сергей Литвинов, его тоже недавно назначили, как и Мирнородского) и оперативное командование «Восток» (начальник – генерал-майор Олег Микац).

Скорее всего, Зеленский, раздосадованный вчерашним выступлением своего белорусского коллеги Александра Лукашенко, решил поиграть у него на нервах. Едва ли украинские вояки рискнут сунуться в соседнюю страну не понарошку, тем более, что нынче там дислоцированы, как минимум, 4 боевые соединения российской армии, и акт агрессии Миргородского может быть истолкован, как повод к контрнаступлению. Удивляет другое – в последние дни Зеленский заменил сразу нескольких высших военачальников, причём новые назначенцы были полностью согласованы с британским военным ведомством (эту информацию подтвердили «Нашей версии» на условиях анонимности лица из окружения министра обороны Украины Андрея Тарана). Ожидалось, что новые назначенцы ускорят военную операцию на Донбассе (к которой уже всё готово, остаётся отдать приказ). Но, выходит, целью украинских вояк может стать не Донбасс, а Белоруссия?

Помимо десантно-штурмовых соединений, под Чернигов украинская армия стягивает составы с дизтопливом, хотя сведений о переброске туда тяжёлой бронетехники пока нет. Правда, из Николаева и Полтавы на север выдвигаются некие неназванные военные части (информацию подтвердили в Донецке и Луганске), но какова их численность и какие рода войск они представляют, мы тоже не знаем. Пока же, из той информации, которой мы располагаем, можно лишь заключить, что Зеленский и новый главком Сергей Шаптала явно затевают какую-то провокацию на белорусской границе. Надеемся, речь не идёт о вторжении. Всё же, скорее всего, это психологическая атака на Лукашенко, посмевшего публично посмеяться над приключениями одного незадачливого украинского комика в большой политике.