Новый хозяин Сирии изгоняет из страны американцев

Анкара последние годы занята решением курдского вопроса. На самом деле, этот вопрос она решает уже долгие десятилетия, но раньше все творилось внутри самой Турции, теперь же эта борьба вышла на международный уровень. Турки ведут войну против вооруженных формирований курдов в Сирии и в Ираке. Основным противником для них выступают Отряды народной самообороны и Рабочая партия Курдистана. Это без преувеличения жестокое противостояния, но пока что безоговорочную победу одерживает Анкара.

За те годы, что в Сирии идет гражданская война, многие успели повоевать, но далеко не каждая оппозиционная группировка сумела протянуть до настоящего времени. Отряды народной самообороны сумели не просто выжить, им удалось завоевать почти всю северную Сирию. Конечно, они были не одни — им помогали США и Коалиция, тем не менее, участие последних в сухопутных операциях было минимальным.

Турция очень недовольна тем, что именно этим представителям сирийской оппозиции удалось добиться такого фантастического результата. Многочисленные предупреждения Эрдоган озвучивал еще в начале нынешнего десятилетия. В своих выступлениях он обращался к американцам и пытался убедить их, что YPG (аббревиатура Отрядов народной самообороны с курманджи — авт.) есть не что иное, как террористическое образование, паразитирующее на теле Сирии, подобно Исламскому государству*. Его не послушали, в итоге ему пришлось прибегнуть к военному решению своей проблемы. Началось все с операции «Щит Евфрата», в результате которой курдские владения на севере сирийского государства были разделены на две части. Спустя время, началась еще одна операция под названием «Оливковая ветвь». Ее итогом стал полный захват западного курдского анклава со столицей в Африне.

На фоне этой кампании развивался кризис в отношениях с США, продолжавших поддерживать курдов. Дошло даже до того, что Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил американцам нападением на их позиции, если это будет необходимо в войне против Отрядов народной самообороны. По теории это могло произойти в Манбидже, где курды и американцы присутствуют вместе. Только после таких угроз в Вашингтоне засуетились и решили прибегнуть к дипломатии.

Вести переговоры взялись министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и тогдашний Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, которого вскоре сменил на посту Майк Помпео. Началось все не самым лучшим образом — стороны обменивались какими-то обвинениями, но в итоге им удалось выработать, как они выразились, «дорожную карту». Подробности до сих пор не разглашаются, однако, в Анкаре приоткрыли кое-какие подробности. В соответствии с договоренностью, американцы согласились на все условия Турции, и в итоге в самое ближайшее время начнется вывод курдских ополченцев из Манбиджа. Что будет потом, сложно сказать, но по нашей информации, турецкие военные рассчитывают на совместный с США контроль над Манбиджем. В будущем же они хотят передать власть Сирийской свободной армии, что в настоящее время подразумевает выдворение американских военных с этой территории.

Турецкий эксперт Эндер Имрек не уверен, что весь этот процесс пройдет по турецкому сценарию, но, по его мнению, у американцев нет альтернативы.

— Эрдоган после многочисленных обещаний не мог оставить Манбидж, даже если бы США заявили о готовности военного ответа. Это могло сильно испортить его имидж, а в преддверии выборов такое недопустимо. Похоже, в США это поняли только недавно. Хотя до этого сам Трамп провел встречу с Эрдоганом и убедился в его одержимости этим вопросом. Разумеется, воевать с Турцией из-за курдов США не будут, это немыслимо, поэтому пришлось выбирать лучший из худших вариантов. А для США любой из них был плохим решением. Оставить Манбидж самим было нельзя, потому что это привело бы к неминуемому вторжению турецкой армии и разгрому YPG. Остаться и отказаться от переговоров с Эрдоганом — это еще хуже, потому что при таких обстоятельствах почти со стопроцентной вероятностью возникнет угроза столкновения турецких и американских военных. Единственным вариантом остается дипломатия. США пришлось пойти на уступки. Пока известно, что курдские формирования покинут город. Представители США не комментируют эту информацию, поэтому сложно ее проверить. Возможно, это часть предвыборной агитации Эрдогана. Но на данный момент нам неизвестно, что еще могли предложить США взамен на прекращение операции «Оливковая ветвь». Похоже, у них просто нет другого выбора. Все это может повлечь цепочку сложных событий.

Вряд ли США так просто смирятся с доминированием Турции в этой части Сирии. Возможно, они пообещали вывести своих союзников из региона, но на самом деле будет создана лишь видимость этого. В сирийских условиях это очень просто сделать. Дело в том, что для США действия Турции являются большой проблемой только по той причине, что эта война ослабляет курдов, и в будущем они не смогут претендовать на роль основного противника режима Асада. И если курды действительно покинут Манбидж, то что может остановить Эрдогана в его попытках продолжить давлении на США с целью освободить всю северную Сирию? Эта слабина США может создать еще больше проблем в американо-турецких отношениях. Впрочем, есть вероятность, что конфликт будет заморожен на некоторое время. На данный момент нельзя быть ни в чем уверенным, нам известно лишь то, что Эрдоган стремится стать новым хозяином в северной Сирии, и будущие лавры он не хочет делить даже с США.

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* «Исламское государство» (ИГИЛ) — террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.