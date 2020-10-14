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Новый карантин уничтожит малый и средний бизнес - Малофеев

14 октября 2020, 14:50  •  86 • Политика
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев уверен, что новый карантин малый и средний бизнес пережить не смогут. А значит, чиновникам следует хорошо подумать и осознать последствия введения тех или иных мер.
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в колонке на личных страницах в социальных сетях высказался об ограничительных мерах, которые могут затронуть бизнес. В зоне риска сегодня - московские предприниматели, ведь власти уже принимают решения об удалённой работе. И карантин перестал быть призрачной мерой. Малофеев уверен, что малый и средний бизнес нового карантина не выдержит.
"Он, конечно, пережил весну. Но это было после долгого здорового периода. Весной всё, что до этого было накоплено, люди использовали, - подчеркнул учредитель "Первого русского". - Сейчас ситуация другая. Всё, что успели накопить, - это за короткий летний период. Когда дали немножко поработать".
Константин Малофеев напомнил, что сфера услуг - это, в первую очередь, рабочие места и здоровая экономика страны. В этой сфере деятельности не бывает сверхприбылей олигархов.
"То, что зарабатывает предприниматель в сфере услуг, - это, как правило, ноль. Иногда и минус. А есть предприниматели, которые должны. У них кредит на оборотные нужды. Во время карантина они немедленно банкротятся. Потому что никакого моратория, никаких каникул на выплату кредитов - нет. Карантин не признаётся форс-мажором, - напомнил Константин Малофеев, добавив: - И когда сфера услуг закрывается - люди остаются без работы".
В завершение Константин Малофеев выразил надежду, что чиновники, принимая решение о новой изоляции, чётко осознают последствия.

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