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Новый канцлер Германии поссорился с польским премьером на первой же встрече

13 декабря 2021, 09:05  •  122 • Политика
Фото: Kay Nietfeld / dpa / www.globallookpress.com
По многим вопросам стороны придерживаются разных позиций
Недавно в Германии определились с заменой Ангеле Меркель. Новым канцлером немецкого государства стал Олаф Шольц. Теперь политик начинает выстраивать отношения с коллегами. Стоит отметить, что с польским премьер-министром Матеушем Моравецким ситуация обстоит не лучшим образом.
Канцлер Германии прибыл в Польшу для того, чтобы обсудить самые животрепещущие вопросы. Однако по многим из них у представителей Берлина и Варшавы совсем разные позиции.
Основным яблоком раздора стала российская газовая магистраль "Северный поток – 2". Известный польский русофоб заявил, что с нашим трубопроводом нужно разделаться, и не допустить его введения в эксплуатацию. Мол, в противном случае вся Европа попадет в зависимость от Российской Федерации и будет вынуждена действовать по ее указке.
Однако немецкий канцлер придерживается ранее установленной линии своей предшественницы Меркель. Шольц считает необходимым дать добро на запуск трубопровода, но при этом подчеркивает, что интересы украинского государства также должны быть учтены – европейцы обязаны сделать все, чтобы Незалежная осталась транзитером нашего голубого топлива.
Также высокопоставленный представитель Берлина отметил, что в Европейском союзе весьма недовольны излишней самостоятельностью Варшавы. Польша до сих пор артачится и не хочет признавать верховенство европейских законов над своими. В ответ на это поляк напомнил, что Германия очень активно сотрудничает с Польшей в сфере товарооборота и, видимо, должна радоваться такому положению дел, а не упрекать партнера в его свободолюбии.
К слову, недавно польский премьер-министр объявил, что Москве пора определиться: "она хочет быть с Европой или против Европы".

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