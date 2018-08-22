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Новый калашников, беспилотник «Орион» и многоцелевой авианосец: чем удивил военно-технический форум «Армия-2018»

22 августа 2018, 09:09  •  137 • В России
В подмосковном парке «Патриот» начал работу международный военно-технический форум «Армия-2018». На выставке представлено около 750 образцов отечественной военной техники. Помимо сухопутных вооружений ведущие российские предприятия продемонстрировали проекты боевых кораблей, беспилотников и стрелкового оружия. В частности, широкой публике показали макет многоцелевого авианосца, образец БПЛА «Орион», прототипы автомата АК-308 и снайперской винтовки КСВ.
 
Парк «Патриот» РИА Новости © Алексей Куденко
 

На открывшемся в подмосковной Кубинке военно-техническом форуме «Армия-2018» представлены около 750 образцов современного российского и иностранного вооружения. В выставке принимают участие 84 иностранные компании из 18 стран. Однако около 90% площади форума занимает продукция отечественных производителей.

В дальней морской зоне

 

«Армия-2018» традиционно посвящена наземной технике. На статической экспозиции размещены танк Т-14 «Армата», боевые машины Т-15, «Курганец-25», «Бумеранг», «Терминатор», самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ», зенитные ракетные комплексы «Сосна», «Бук-М3», «Панцирь-С1» и «Деривация». 

При этом на форуме представлено немало других видов вооружений. В частности, Крыловский государственный научный центр (КГНЦ, Санкт-Петербург) продемонстрировал на «Армии-2018» макеты перспективных боевых кораблей первого ранга (водоизмещением свыше 5 тыс. т).

В настоящее время предприятие работает над проектом универсального десантного корабля (УДК) типа «Прибой» для нужд ВМФ. Строительство этих двух судов с газотурбинными силовыми установками включено в государственную программу вооружения (ГПВ) на 2018—2027 годы. На форуме был представлен макет «Прибоя».

Отечественные УДК должны заменить вертолётоносцы «Мистраль», которые в 2015 году отказалась передавать Франция. Водоизмещение корабля составит 23 тыс. т, длина — 200 м, ширина — 34 м, скорость — 14—20 узлов (26—37 км/ч). Дальность плавания «Прибоя», как ожидают в КГНЦ, достигнет 6 тыс. миль (9,6 тыс. км) при автономности в 30 суток.

На борту корабля, помимо 400 человек экипажа, смогут разместиться 500 пехотинцев, 50 бронемашин, 10 танков, 10—12 вертолётов различного типа, 6 десантных катеров и 6 штурмовых катеров (на шлюпбалках). УДК вооружат 76-мм универсальной артиллерийской установкой и четырьмя зенитными боевыми модулями.

  • Макет УДК «Прибой»
  • © RT

Как рассказал RT начальник сектора проектного отдела КГНЦ Алексей Лицис, корабль предназначен для транспортировки различных грузов и переброски оперативно-тактического соединения. На театре военных действий «Прибой» должны прикрывать эсминцы, фрегаты и корветы.

«Тактико-технические характеристики нашего корабля практически аналогичны «Мистралю». При этом у «Прибоя» намного лучше показатели боевой устойчивости. Корабль оснащён даже аппарелью (платформа для высадки десанта на берег), которой можно воспользоваться в случае крайней необходимости», — отметил Лицис.

Помимо «Прибоя» КГНЦ продемонстрировали макет лёгкого многоцелевого авианосца водоизмещением до 44 тыс. т. Длина корабля — 304 м, ширина — 78 м, дальность плавания — 8 тыс. км, скорость — 16—28 узлов (25—45 км/ч), автономность — 60 суток. Судно будет оснащено газотурбинным двигателем мощностью 110 тыс. лошадиных сил.

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В арсенал корабля войдут зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-МЕ», комплекс противоторпедной защиты «Пакет», система реактивного залпового огня, активные и пассивные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

На палубе авианосца специалисты КГНЦ предложили разместить смешанное авиакрыло: до 12—14 тяжёлых истребителей Су-33, аналогичное число лёгких МиГ-29К, 4 самолёта радиолокационного дозора и наведения (РЛДН) и 4 многоцелевых вертолёта Ка-27.

  • Макет лёгкого авианосца
  • © RT

«Это своего рода развитие проекта 1143.4. На стенде — экспортная модель, ориентированная на партнёров из стран Азии и Латинской Америки. Полноценный авианосец обходится очень дорого, а наша разработка позволяет решать задачи в дальней морской и океанской зонах с меньшими затратами», — пояснил Лицис.

Ещё одной новинкой Крыловского центра стал эскадренный миноносец проекта 23560Э «Шквал» (российский аналог — эсминец «Лидер»). Водоизмещение корабля — 15—18 тыс. т, длина — 200 м, ширина — 23 м, максимальная скорость — 32 узла (51 км/ч), автономность — 90 суток.

«Шквал» также предназначен для несения боевого дежурства в дальней морской зоне. Эсминец будет вооружён 60—70 крылатыми ракетами, 128 зенитными управляемыми ракетами, 130-мм артиллерийской установкой и противоторпедным вооружением. На палубе корабля могут разместиться два вертолёта.

  • Макет эсминца «Шквал»
  • © RT
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«У «Шквала» полный «джентльменский набор»: его вооружение позволяет уничтожать авиацию, подлодки, корабли, береговые цели. Это современный концептуальный проект корабля дальней морской и океанской зоны, в котором воплощены последние разработки нашей науки», — подчеркнул Лицис.

«Не защитит никакой бронежилет»

 

Из авиатехники на «Армии-2018» публике был впервые продемонстрирован образец среднего беспилотника «Орион» («изделие 90»), разработанный в рамках опытно-конструкторских работ «Иноходец» группой «Кронштадт» (Санкт-Петербург). БПЛА может выполнять как разведывательные, так и ударные функции.

Аппарат спроектирован по нормальной аэродинамической схеме. В носовой части «Ориона» расположено обзорно-прицельное оборудование, в среднем — цифровая радиотехническая аппаратура, включая станцию постановки помех.

Масса пустого БПЛА составляет 1 т (+200 кг полезной нагрузки), размах крыла — 16 м, длина корпуса — 8 м. Практический потолок детища «Кронштадта» ограничен 7,5 км. В воздухе беспилотник может находиться до 24 часов. В настоящее время петербургские специалисты ведут разработку «Ориона-2» массой до 5 т.

Одним из главных событий на «Армии-2018» стал дебют нового автомата концерна «Калашников» АК-308. Оружие было создано на базе АК-12. Оно специально адаптировано под винтовочно-пулемётный натовский патрон 7,62x51 (.308 Win).

Автомат отличается превосходной эргономикой при массе в 4,3 кг и общей длине в 880—940 мм. Оружие обладает серьёзной поражающей мощью, в которой часто нуждаются бойцы спецназа и армейские подразделения, задействованные в локальных конфликтах.

  • Автомат Калашникова АК-308
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков
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«Мы представили автомат, который должен прежде всего пойти на экспорт. Автомат создан под 308-й патрон, который обеспечивает большую пробивную способность. Это свойство имеет огромное значение в горах, в пустыне и населённых пунктах. Поэтому мы рассчитываем на спрос стран третьего мира», — сообщил в беседе с RT специалист отдела маркетинга концерна «Калашников» Максим Попенкер.

По его словам, АК-308 — это простое, лёгкое, мощное и высокоточное оружие, которое будет незаменимо для пехотных частей. Новинка «Калашникова» предназначена для ведения в основном одиночной стрельбы и оснащается 20- и 30-патронными магазинами.

«На форуме мы представили прототип. АК-308 ещё предстоит пройти испытания, в результате которых он будет доработан. Его преимуществом, как и всей продукции концерна, будут надёжность и выгодная по сравнению с западными аналогами цена», — сказал Попенкер.

  • Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу
  • © RT

Также «Калашников» впервые продемонстрировал прототип многозарядной версии крупнокалиберной снайперской винтовки КСВ (12,7 мм). В прошлом году на стенде концерна был представлен однозарядный образец. Это оружие, как и АК-308, должно идеально подойти для локальных войн и проведения спецопераций.

«Винтовка должна пробивать лёгкую бронетехнику и кирпичные стены, за которыми укрылся противник. На двух тысячах метров пуля сохраняет дозвуковую скорость, а на одной тысяче метров имеет энергетику около 3 тыс. джоулей. От КСВ не защитит никакой бронежилет», — подытожил Попенкер.

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