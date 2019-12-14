Новый итальянский спектакль – сардины и виселица

«Политику в серьёзном смысле слова могут делать только массы…»

Недавний опрос, проведенный в Италии, показал, что популярность лидера оппозиционной партии «Лига» («Лига Севера») Маттео Сальвинии достигла 48%. Большинство итальянцев считает, что правительство нынешнего премьера Джузеппе Конте продержится недолго – не более года, а то и нескольких месяцев, и в случае досрочных парламентских выборов Маттео Сальвини, который в июне 2018 – сентябре 2019 гг. занимал пост министра внутренних дел и заместителя премьер-министра, вернётся к власти.

За Сальвини закрепилась репутация человека, способного к нестандартным шагам. В 2014 году он выступил с призывом вступать в ассоциацию друзей Путина и осудил введение санкций против России. В том же 2014 году он дважды побывал в Москве, выходил на Красную площадь в футболке с изображением Путина, посещал Крым… Конечно, это всего лишь демонстрация, но, если учесть, что партнёр Сальвини по прежней правительственной коалиции Сильвио Берлускони тоже имеет на Западе репутацию «друга Путина», она насторожила тех, кто хочет закрепить за Россией образ «страны-агрессора».

А может быть, «казус Сальвини» совсем в другом? Когда в июне 2018 года судно с североафриканскими беженцами направлялось в Италию, он как министр внутренних дел официально обратился к властям маленькой Мальты, заявив, что ближайший безопасный порт находится у них и, если они не примут беженцев, итальянские порты будут для беженцев закрыты. Несколько дней спустя Сальвини написал в "Твиттере": «Два других корабля под голландским флагом… завёрнуты к берегу Ливии…. Эти господа должны знать, что Италия больше не желает участвовать в их бизнесе на нелегальной иммиграции». Для незримых организаторов массового наплыва ближневосточных и североафриканских беженцев в Европу, начавшегося в 2015 году, Маттео Сальвини стал persona non grata.

И вот в ноябре в крупных городах Италии начались вдруг так называемые демонстрации сардин. Агентство Euronews разместило 1 декабря нечто вроде указания: это движение «против политики партии «Лига» и ее лидера Маттео Сальвини». Всё возникло как бы ниоткуда, началось в Болонье с митинга, участники которого пришли с плакатами, изображающими рыбок. Мол, «четыре друга создали в Facebook группу под названием «6000 сардин против Сальвини»… в ответ на запланированный в городе митинг бывшего вице-премьера Италии». Такие же акции прошли в Римини, Сорренто, Генуе и Палермо, других итальянских городах.

У «сардин» виден организационный принцип: молчаливая демонстрация, без лозунгов, партийных флагов («как сардины в банке»). Просматривается и практическая цель организаторов флешмоба – заполнить центральную площадь города людьми до отказа. И это получается.

14 декабря «сардины» должны выйти на улицы в Риме.

Один из активистов «сардин» Дженнаро Спинелли говорит о новом движении очень туманно: «Мы хотим мира для всех». Однако, похоже, не для всех. Участники демонстраций нападают на партию «Лига» и лично Сальвини. На одном из плакатов, который теперь выносят на демонстрации, изображён повешенный с надписью: «Свяжи Сальвини и оставь его связанным!»

Итальянские СМИ обсуждают поведение «сардин» серьёзно – центральные площади городов, заполняемые вдруг человеческой массой до отказа, на кого угодно произведут впечатление. Утверждают, например, что, если те, кто придумали «сардин», захотят создать из этого массового движения партию, они смогут привлечь до 54% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет и 39% в возрасте 24-25 лет. 40% опрошенных журналистами заявили, что положительно относятся к новому движению.

«Весьма интересно, – пишет La Repubblica, – наблюдать за тем, как этот новый мягкий протест распространяется от Болоньи до Палермо и какое дезориентирующее впечатление он производит, причём не только на Сальвини… Они просто выходят на улицы – без народных трибунов и надоевшей демагогии».

Сам Сальвинии иронизирует: во всей Европе протестуют против правительств и только в Италии против оппозиции.