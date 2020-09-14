Новый исторический виток может повернуть Тирану к Москве

В декабре пройдёт Совет министров иностранных дел ОБСЕ, на котором Россия поднимет вопрос о реформе этой организации. По словам Сергея Лаврова, ОБСЕ «используется агрессивным меньшинством для того, чтобы сводить политические счёты». Совет пройдёт в Албании, которая остаётся оппонентом Москвы, но из которой стараются сделать друга. История Албании показывает, что это вполне возможно, считают известные сербские политологи Предраг Раич и Неманя Старович.

– Албания побывала в исторических штормах, поглотивших куда более могущественные государства. Как же ей удалось выжить?

Предраг Раич:

– Потому что, несмотря на самые резкие повороты и смену политических режимов на прямо противоположные, главным оставалось сохранение нации. Чего бы это ни стоило. Попав под иго Османской империи, албанцы перешли из православия в ислам и интегрировались в турецкий мир. Четверо албанцев были визирями Османской империи. А когда в 1912 году она ослабела, албанцы создали своё государство.

Неманя Старович:

– А вот современный пример. Во время коммунистического режима в Албании шла жёсткая ассимиляция представителей национальных меньшинств. Людям давали албанские имена и фамилии. Казалось бы, сегодня этот перекос может и должен быть устранён. Но по закону вы можете поменять только имя или только фамилию с уплатой за это тысячи евро, что при невысоком уровне жизни сделать практически невозможно. В итоге 14 % населения зарегистрированы без указания национальности.

Кстати, обретение государственности отнюдь не сразу сделало Албанию суверенной. Запад использовал её как сейчас курдов, которым не позволяют создать своё государство, чтобы таким образом влиять с их помощью на ситуацию в Турции, Иране, Ираке и Сирии. Сначала албанцам назначили короля из немцев. Правда, правил он всего полгода и с помощью международной жандармерии. Потом Первая мировая война, послевоенное безвременье. В 20-е годы югославский монарх Александр решил укрепить власть у соседей. В качестве силовой составляющей выступили белогвардейцы Врангеля, эмигрировавшие в Югославию. В итоге премьером, потом президентом, а затем и королём стал Ахмет Зогу. Правление его было нелёгким, он выкуривал по 200 сигарет в день и пережил 55 покушений. Причём причиной стали не столько государственные дела, сколько отказ жениться на дочери главы влиятельного племени. В 1938 году страну оккупировала Италия. Король перебрался в Париж, а затем в Лондон. В обоих случаях его спасение организовывал агент спецслужбы при британском адмиралтействе и «отец» Джеймса Бонда Ян Флеминг. Кстати, в 2012 году в стране даже прошёл референдум о восстановлении монархии. Две трети высказались против. Но данные были сфальсифицированы, поэтому реальная картина неизвестна.

– А как качнуло страну из монархии в коммунизм?

Раич:

– С 1945 по 1948 год страна была под влиянием Югославии. Тито хотел присоединить её. Сперва всё шло хорошо – в качестве помощи разбирали железнодорожные пути и везли в Албанию, перебазировали даже промышленные предприятия. Но когда Тито рассорился со Сталиным, Албания приняла сторону СССР.

Старович:

– Американцы дважды организовывали заговоры: сторонники бывшего короля должны были свергнуть коммунистическую власть. Но советский агент в британских спецслужбах Ким Филби предупредил Москву, а та – албанских товарищей. Дружба была великой. Все албанцы должны были приходить на центральную площадь столицы Тираны и клясться в верности Сталину. Когда он умер, траур по нему длился 14 дней – дольше, чем в СССР. Неудивительно, что албанский правитель Энвер Ходжа после развенчания сталинского культа в СССР расплевался с советскими друзьями и переключился на китайских. Но после начала реформ Дэн Сяопина он порвал и с ними, создав свой социализм. Для защиты от врагов в стране было построено 170 тыс. бункеров, на что ушли гигантские ресурсы. При этом нельзя не признать заслуг Ходжи по модернизации страны. 85-процентная неграмотность достаточно быстро снизилась до европейского показателя, женщины обрели права. В итоге наряду с ленинизмом и маоизмом в европейских компартиях даже появилось такое течение как ходжаизм.

– Но пришли 90-е и в стране произошёл очередной коренной поворот.

– В 1997 году из-за краха финансовых пирамид в стране фактически вспыхнуло восстание. Для наведения порядка в страну даже вводились международные силы. В 2009-м

Албания вступила в НАТО. Наиболее прочные связи у неё с Италией, хотя местная элита традиционно больше тяготела к Франции. В Париже учился и нынешний премьер страны Зди Рама. Он считается прогрессивным политиком, даже пошёл на уничтожение располагающихся в Албании крупнейших в Европе плантаций по производству наркотиков. Налаживает сотрудничество с соседями – с Сербией и Северной Македонией создан «малый Шенген». Но история Албании показывает, что невозможно предсказать, куда может двинуться страна в очередной раз. Так что обратить её из противника в друга вполне возможно.